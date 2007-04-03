RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Продуктові ринки і не
тільки у валютному контексті

Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 171172173174
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 09:54

  Прораб написав:
По бананам, а що ніхто з вангователей не ходив в школу і не вчив географію?
Якщо море заблоковано війною, то як ті кляті банани з Еквадора чи ще з більш далеких місць можуть попасти до нас?
Тільки морем до Польщі чи до Литви, а потім фурами до нас через декілька посередників і за серйозні логістичні витрати.
Все дуже просто, якщо вони такі дорогі, то привезіть їх самі і зробіть двойний навар, завалите усю країну по 40 гривень за кіло і їх будуть жувати усі верстви населення, може навіть худобу почнуть годувати, хто зна...

Цікаво як застосувати географію до овочiв борщового набору, капусти, цибулі, моркви, які виросли вдвічі за деякими позиціями і це судячи з усього не межа.
Мабуть, тут відгуки закупівель МО виступили для загального паритету.

а ви розумієте що й скільки вирощували на півдні? отож...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2838
З нами з: 29.09.19
Подякував: 394 раз.
Подякували: 861 раз.
 
Профіль
1
3
  #<1 ... 171172173174
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Дюрі-бачі і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10382, 10383, 10384
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
103832 247450422
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 бер, 2023 09:43
Дюрі-бачі

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6767)
10.03.2023 10:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.