Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

Прораб написав:По бананам, а що ніхто з вангователей не ходив в школу і не вчив географію?
Якщо море заблоковано війною, то як ті кляті банани з Еквадора чи ще з більш далеких місць можуть попасти до нас?
Тільки морем до Польщі чи до Литви, а потім фурами до нас через декілька посередників і за серйозні логістичні витрати.
Все дуже просто, якщо вони такі дорогі, то привезіть їх самі і зробіть двойний навар, завалите усю країну по 40 гривень за кіло і їх будуть жувати усі верстви населення, може навіть худобу почнуть годувати, хто зна...
Цікаво як застосувати географію до овочiв борщового набору, капусти, цибулі, моркви, які виросли вдвічі за деякими позиціями і це судячи з усього не межа.
Мабуть, тут відгуки закупівель МО виступили для загального паритету.
а ви розумієте що й скільки вирощували на півдні? отож...