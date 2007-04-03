Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

Игорь Алексеевич написав:Надо верить бананам. Если они не хотят опускаться ниже 70грн, значит не всё так хорошо с курсом.
Вот не хотел время тратить, но Вы со своими бананами уже... Почитайте почему подорожали бананы в мире и перестаньте уже их всему форуму в лицо тыкать.
Картопля по 27 грн за кг: ЗМІ дізнались першу версію цін від іншого постачальника для ЗСУ Зокрема, ціни на овочі в договорі з ТОВ "Гарна страва" навіть вищі, ніж з компанією "Актив компані", яка продавала яйця по 17 грн за штуку. Картопля у першій, річній версії договору та у накладних мала постачатись по 27 грн/кг (з ПДВ), капуста – по 33 грн/кг, буряк – по 30 грн/кг. Водночас компанія купляла картоплю в січні по 7,2-10,5 грн (з ПДВ), капусту – до 12,5 грн/кг, буряк – до 11 грн/кг. Таким чином, різниця між закупівельною ціною і ціною поставки у січні становила по картоплі 16,5-19,8 грн, капусті – від 20,5 грн, буряку – щонайменше 19 грн на кг.
Тренд, потім відфільтрують у продажу до паритету. Жодні форс-мажори та моральні принципи не стали на заваді збагаченню.