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Продуктові ринки і не
тільки у валютному контексті

Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 172173174175
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 12:57

  Buster написав:
  Игорь Алексеевич написав:Надо верить бананам. Если они не хотят опускаться ниже 70грн, значит не всё так хорошо с курсом. :P

+1, бананам верю больше. НБУ может крутить курсом у банков, обменок, но на курс бананов никак повлиять не может.

НБУ крутить цінами на банани у світі? https://east-fruit.com/uk/novyny/tsiny- ... ya-za-rik/
Зображення
Просто долар та євро вже не той.
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 13:07

  Игорь Алексеевич написав:Надо верить бананам. Если они не хотят опускаться ниже 70грн, значит не всё так хорошо с курсом. :P


Вот не хотел время тратить, но Вы со своими бананами уже...
Почитайте почему подорожали бананы в мире и перестаньте уже их всему форуму в лицо тыкать.
striped
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 17:04

  striped написав:
  Игорь Алексеевич написав:Надо верить бананам. Если они не хотят опускаться ниже 70грн, значит не всё так хорошо с курсом. :P


Вот не хотел время тратить, но Вы со своими бананами уже...
Почитайте почему подорожали бананы в мире и перестаньте уже их всему форуму в лицо тыкать.
Умейте воспринимать шутки...., не будьте рашей №2... Или Вы действительно верите, что курс ориентируется на овощи и фрукты...??? :)
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 22:29

  striped написав:
  Игорь Алексеевич написав:Надо верить бананам. Если они не хотят опускаться ниже 70грн, значит не всё так хорошо с курсом. :P


Вот не хотел время тратить, но Вы со своими бананами уже...
Почитайте почему подорожали бананы в мире и перестаньте уже их всему форуму в лицо тыкать.


Картопля по 27 грн за кг: ЗМІ дізнались першу версію цін від іншого постачальника для ЗСУ
Зокрема, ціни на овочі в договорі з ТОВ "Гарна страва" навіть вищі, ніж з компанією "Актив компані", яка продавала яйця по 17 грн за штуку.
Картопля у першій, річній версії договору та у накладних мала постачатись по 27 грн/кг (з ПДВ), капуста – по 33 грн/кг, буряк – по 30 грн/кг. Водночас компанія купляла картоплю в січні по 7,2-10,5 грн (з ПДВ), капусту – до 12,5 грн/кг, буряк – до 11 грн/кг.
Таким чином, різниця між закупівельною ціною і ціною поставки у січні становила по картоплі 16,5-19,8 грн, капусті – від 20,5 грн, буряку – щонайменше 19 грн на кг.


Тренд, потім відфільтрують у продажу до паритету.
Жодні форс-мажори та моральні принципи не стали на заваді збагаченню.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 13:47

Economist ,
Якщо НБУ буде і далі заливатиме нею Україну в таких масштабах, то курс і до офіційного опуститься.


На опті цибуля по 40 грн, бо польська і італійська.
Якщо ми будемо ще і звичайні овочі імпортні їсти, то ніяких мільярдів нам не вистачить.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 15:33

  Hotab написав:Economist ,
Якщо НБУ буде і далі заливатиме нею Україну в таких масштабах, то курс і до офіційного опуститься.


На опті цибуля по 40 грн, бо польська і італійська.
Якщо ми будемо ще і звичайні овочі імпортні їсти, то ніяких мільярдів нам не вистачить.

Звичайні овочі здебільше з Запорізька та Херсонська області на тій частині що окуповані.
Vadim_
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