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Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 чер, 2023 10:50
Технологи харчової промисловості є на гілці?
Повадився брати сік Галіція. Начебто прямий віджим без консервантів та цукру. не з концентрату!!)
Питання такого плану: бачу на пачці яблучного чи яблучно-грушового соку дату розливу кінець травня 2023 року . Звідки може взятись в кінці травня прямий віджим? Де це в такій кількості свіжі яблука та груші? А якщо не зараз свіжовіджатий сік, то де і як можна зберігати раніше віджаті і не розлиті тони соку?
Коротше, це обман? Чи як воно працює?
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Hotab
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Додано: Сер 07 чер, 2023 10:57
Hotab написав:
Технологи харчової промисловості є на гілці?
Повадився брати сік Галіція. Начебто прямий віджим без консервантів та цукру.
Питання такого плану: бачу на пачці яблучного чи яблучно-грушового соку дату розливу кінець травня 2023 року . Звідки може взятись в кінці травня прямий віджим? Де це в такій кількості свіжі яблука та груші? А якщо не зараз свіжовіджатий сік, то де і як можна зберігати раніше віджаті і не розлиті тони соку?
Коротше, це обман? Чи як воно працює?
Я не по харчовій промисловості, але, по-перше, яблука/груші дійсно можна досить довго зберігати в правильних умовах. І навіть виноград.
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Faceless
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