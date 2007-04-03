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Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 178179180181
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 10:50

Технологи харчової промисловості є на гілці?
Повадився брати сік Галіція. Начебто прямий віджим без консервантів та цукру. не з концентрату!!)
Питання такого плану: бачу на пачці яблучного чи яблучно-грушового соку дату розливу кінець травня 2023 року . Звідки може взятись в кінці травня прямий віджим? Де це в такій кількості свіжі яблука та груші? А якщо не зараз свіжовіджатий сік, то де і як можна зберігати раніше віджаті і не розлиті тони соку?
Коротше, це обман? Чи як воно працює?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 10:57

  Hotab написав:Технологи харчової промисловості є на гілці?
Повадився брати сік Галіція. Начебто прямий віджим без консервантів та цукру.
Питання такого плану: бачу на пачці яблучного чи яблучно-грушового соку дату розливу кінець травня 2023 року . Звідки може взятись в кінці травня прямий віджим? Де це в такій кількості свіжі яблука та груші? А якщо не зараз свіжовіджатий сік, то де і як можна зберігати раніше віджаті і не розлиті тони соку?
Коротше, це обман? Чи як воно працює?

Я не по харчовій промисловості, але, по-перше, яблука/груші дійсно можна досить довго зберігати в правильних умовах. І навіть виноград.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 11:13

Тоді виникають нові питання))
Зараз акційні ціни (наприклад на Маудау) на Я-Г сік по 35 грн/літр. До цього була така ж акція на яблучний. Це по скільки зараз завод має купляти яблуко і грушу, щоб зараз віджати, пастеризувати, розлити, вартість пачки, заробіток і тд.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 12:25

Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

Hotab написав:Тоді виникають нові питання))
Зараз акційні ціни (наприклад на Маудау) на Я-Г сік по 35 грн/літр. До цього була така ж акція на яблучний. Це по скільки зараз завод має купляти яблуко і грушу, щоб зараз віджати, пастеризувати, розлити, вартість пачки, заробіток і тд.

Я б не орієнтувався на акційні ціни. А без акцій Галісія приблизно вдвічі дорожче.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:14

Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

  Hotab написав:Повадився брати сік Галіція. Начебто прямий віджим без консервантів та цукру. не з концентрату!!)


Загугліть про виробника - T.B. Fruit - один з найбільших виробників/переробників в Європі.
Тому, сподіваюсь, тут все без обману!
V2
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 08:46

V2 , дякую.
По смаковим мене влаштовує цілком. Аналогічної якості я пив лише за кордоном з поставок для контингенту ООН. Це були соки з Кіпру. По великому рахунку мені не принципово , концентрат чи ні. Але хотілось би щоб це вказали чесно, якщо так.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 10:43

  Hotab написав:Технологи харчової промисловості є на гілці?
Повадився брати сік Галіція. Начебто прямий віджим без консервантів та цукру. не з концентрату!!)
Питання такого плану: бачу на пачці яблучного чи яблучно-грушового соку дату розливу кінець травня 2023 року . Звідки може взятись в кінці травня прямий віджим? Де це в такій кількості свіжі яблука та груші? А якщо не зараз свіжовіджатий сік, то де і як можна зберігати раніше віджаті і не розлиті тони соку?
Коротше, це обман? Чи як воно працює?


Ні, обману немає (я трохи в темі). Секрет у технологіях виробництва та зберігання. Теж купую соки Галіція та ряд позицій Сандори.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 18:15

Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

Що там з цінами на черешню?))

М'ясо дешевше?))
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 19:10

  Успіх написав:Що там з цінами на черешню?))

М'ясо дешевше?))

Черешня с мясом внутри, поэтому и дорогая))
Игорь Алексеевич
 
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