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Продуктові ринки і не
тільки у валютному контексті

Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 179180181182
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 12:51

  Ой+ написав:
  Успіх написав:Що там з цінами на черешню?))

Від 40 грн, але зараз дощі - водяниста, тріскає та гниє.

Це де?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 12:57

Vadim_ Прикарпаття
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