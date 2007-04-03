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Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 чер, 2023 12:51
Ой+ написав: Успіх написав:
Що там з цінами на черешню?))
Від 40 грн
, але зараз дощі - водяниста, тріскає та гниє.
Це де?
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Додано: Пон 19 чер, 2023 12:57
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