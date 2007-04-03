Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

Це де?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 чер, 2023 12:51
Додано: Пон 26 чер, 2023 11:58
Я сам любитель безготівки і мав картки з кешбеком на всі випадки (чи майже на всі). Але 24.02.22 попав у ситуацію, коли навіть свої кошти підвисли, або із значними обмеженнями якийсь час.
Значно простіше на державному рівні повернути обов'язкове декларування чого і даремно наразі вимагає МВФ та інші спонсори курсу грн. Ну і якщо так і не вернуть, а робити цього вочевидь зовсім не хочеться, то і спонсори мають гарний привід переставати спонсорувати, а навпаки. виставити рахунок.
Ну як де, на периферії мережі вчисту програють ринку і по ціні по товарному вигдяду.
Додано: Пон 26 чер, 2023 12:24
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ездил на базар в выходные. Были хорошие помидоры. Продавали только от ящика, в котором 4кг. Цена действительно ниже, чем в Сильпо. Продавец не против с карты на карту. Был в прошлом году на мясных лавках, так там уже многие имели у себя терминалы. Для др. случаев в кармане в мес. не больше 1тыс.грн. Но, вообще практически все покупки и продажи у меня по б.н. или картам.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 26 чер, 2023 13:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 26 чер, 2023 12:47
Игорь Алексеевич
Ви особисто або не поважаєте якщо ви хаваєте,або вирішили бути людиною,що ображає своєю лайкою інших. По суті справи,за готівкові кошти які вже обміняли на гривню є можливість для хазяйства зробити закупівлі,на ринку дохідність від покупки за готівкові кошти складає від 20 % і більше тому раджу всім мати не тільки кредитки з кешбеками а розуміти скільки ви витрачаєте і як можно заощадити. Тому однією картоплєю якої і так забагато і яка не любить тепла,тому в нагоді є консервація . В минулому році м'ясна тушонка коштувала більше 100 грн за банку,але хто в 2021 робив консервації , спокійно під час окупації зміг пересидіти в підвалі більше за інших і залишився живим. Тому бажаю гарного здоров'ячка
Додано: Пон 26 чер, 2023 12:52
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 26 чер, 2023 12:53
За готівку краща ціна,а варіант на карту не всіх влаштовує,тим паче продавців з села
Додано: Пон 26 чер, 2023 12:56
О чём я и пишу. Опт - есть у всех карты. Розница, то я делаю покупки в ТЦ или фирменных магаз.. Минимум покупки летом у дачников, но для этого и держу в кармане 1тыс.грн.
Додано: Пон 26 чер, 2023 14:01
О чём я и пишу. Опт - есть у всех карты. Розница, то я делаю покупки в ТЦ или фирменных магаз.. Минимум покупки летом у дачников, но для этого и держу в кармане 1тыс.грн. [/quote]
До чого тут опт ? За готівку немає лімітів чи ви із цим будете сперечатися?
Додано: Пон 26 чер, 2023 14:11
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Если когда то ухвалят закон, то уберут все ограничения. Да и сейчас СЕП летает быстро. Некоторые банки выход бесплатно и суммы в мес. более лимона грн. С карты на карту тоже есть много возможностей по суммам. Для розницы, если кому то быстро, то карты. Опт или др.поставщики СЕП до 15 минут. ТЦ терминалы кредитки.
Для розницы и именно для нужд дома и семьи мне уже более чем достаточны суммы и возможности от банков, что бы зюкать монетами через приложения банков. Нал. только для дачников с фруктами.
Для работы есть р.счёт и др. возможности по без.налу.
Зараз переглядають цей форум: valya і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|