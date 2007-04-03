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тільки у валютному контексті

Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 180181182183>
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 12:51

  Ой+ написав:
  Успіх написав:Що там з цінами на черешню?))

Від 40 грн, але зараз дощі - водяниста, тріскає та гниє.

Це де?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 12:57

Vadim_ Прикарпаття
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 11:58

  Игорь Алексеевич написав:
  sergey_sryvkin написав:То ви нелякані.
Не знание пользования б.н или картами у людей одна отговорка - война. Ранее я слышал - ковид. А перед ковидом - терминалы, связь, сельская местность....

Я сам любитель безготівки і мав картки з кешбеком на всі випадки (чи майже на всі). Але 24.02.22 попав у ситуацію, коли навіть свої кошти підвисли, або із значними обмеженнями якийсь час.
Значно простіше на державному рівні повернути обов'язкове декларування чого і даремно наразі вимагає МВФ та інші спонсори курсу грн. Ну і якщо так і не вернуть, а робити цього вочевидь зовсім не хочеться, то і спонсори мають гарний привід переставати спонсорувати, а навпаки. виставити рахунок.
Зашёл в Сильпо и купил минимум овощей

Ну як де, на периферії мережі вчисту програють ринку і по ціні по товарному вигдяду.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 12:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ой+ написав:Ну як де, на периферії мережі вчисту програють ринку і по ціні по товарному вигдяду.
Ездил на базар в выходные. Были хорошие помидоры. Продавали только от ящика, в котором 4кг. Цена действительно ниже, чем в Сильпо. Продавец не против с карты на карту. Был в прошлом году на мясных лавках, так там уже многие имели у себя терминалы. Для др. случаев в кармане в мес. не больше 1тыс.грн. Но, вообще практически все покупки и продажи у меня по б.н. или картам.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 26 чер, 2023 13:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 12:47

Игорь Алексеевич
Ви особисто або не поважаєте якщо ви хаваєте,або вирішили бути людиною,що ображає своєю лайкою інших. По суті справи,за готівкові кошти які вже обміняли на гривню є можливість для хазяйства зробити закупівлі,на ринку дохідність від покупки за готівкові кошти складає від 20 % і більше тому раджу всім мати не тільки кредитки з кешбеками а розуміти скільки ви витрачаєте і як можно заощадити. Тому однією картоплєю якої і так забагато і яка не любить тепла,тому в нагоді є консервація . В минулому році м'ясна тушонка коштувала більше 100 грн за банку,але хто в 2021 робив консервації , спокійно під час окупації зміг пересидіти в підвалі більше за інших і залишився живим. Тому бажаю гарного здоров'ячка
sens
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 12:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sens написав:Тому бажаю гарного здоров'ячка
Уже у многих базарников, особенно мясников есть терминалы. Оптовики торгуют спокойно с карты на карту. Розница, то лучше ТЦ, т.к. можно поставить авто и в жару или холод спокойно с тележкой всё купить и погрузить.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 12:53

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:Тому бажаю гарного здоров'ячка
Уже у многих базарников, особенно мясников есть терминалы. Оптовики торгуют спокойно с карты на карту. Розница, то лучше ТЦ, т.к. есть можно поставить авто и в жару или холод спокойно с тележкой всё купить и погрузить.

За готівку краща ціна,а варіант на карту не всіх влаштовує,тим паче продавців з села
sens
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 12:56

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:Тому бажаю гарного здоров'ячка
Уже у многих базарников, особенно мясников есть терминалы. Оптовики торгуют спокойно с карты на карту. Розница, то лучше ТЦ, т.к. есть можно поставить авто и в жару или холод спокойно с тележкой всё купить и погрузить.

За готівку краща ціна,а варіант на карту не всіх влаштовує,тим паче продавців з села

О чём я и пишу. Опт - есть у всех карты. Розница, то я делаю покупки в ТЦ или фирменных магаз.. Минимум покупки летом у дачников, но для этого и держу в кармане 1тыс.грн. :)
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 14:01

  Игорь Алексеевич написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:Тому бажаю гарного здоров'ячка
Уже у многих базарников, особенно мясников есть терминалы. Оптовики торгуют спокойно с карты на карту. Розница, то лучше ТЦ, т.к. есть можно поставить авто и в жару или холод спокойно с тележкой всё купить и погрузить.

За готівку краща ціна,а варіант на карту не всіх влаштовує,тим паче продавців з села

О чём я и пишу. Опт - есть у всех карты. Розница, то я делаю покупки в ТЦ или фирменных магаз.. Минимум покупки летом у дачников, но для этого и держу в кармане 1тыс.грн. :)[/quote]
До чого тут опт ? За готівку немає лімітів чи ви із цим будете сперечатися?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 14:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sens написав:За готівку немає лімітів чи ви із цим будете сперечатися?
Если когда то ухвалят закон, то уберут все ограничения. Да и сейчас СЕП летает быстро. Некоторые банки выход бесплатно и суммы в мес. более лимона грн. С карты на карту тоже есть много возможностей по суммам. Для розницы, если кому то быстро, то карты. Опт или др.поставщики СЕП до 15 минут. ТЦ терминалы кредитки.
Для розницы и именно для нужд дома и семьи мне уже более чем достаточны суммы и возможности от банков, что бы зюкать монетами через приложения банков. Нал. только для дачников с фруктами.
Для работы есть р.счёт и др. возможности по без.налу.
Игорь Алексеевич
 
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