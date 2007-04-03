Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

Додано: Пон 26 чер, 2023 14:25

Игорь Алексеевич написав: Не знание пользования б.н или картами у людей одна отговорка - война. Ранее я слышал - ковид. А перед ковидом - терминалы, связь, сельская местность.... Не знание пользования б.н или картами у людей одна отговорка - война. Ранее я слышал - ковид. А перед ковидом - терминалы, связь, сельская местность....

Игорь Алексеевич написав: Пример ТЦ, кассы самообслуживания всегда пустые, а на кассах к кассиру людей всегда стоит по 5-8 чел на одну кассу. И люди стоят в кассу не кому за 70, а возраст от 30+ Пример ТЦ, кассы самообслуживания всегда пустые, а на кассах к кассиру людей всегда стоит по 5-8 чел на одну кассу. И люди стоят в кассу не кому за 70, а возраст от 30+

"Мне так удобно" - это тоже отговорка?Я тоже предпочитаю расплачиваться картами, но при этом я вполне допускаю, что кто-то может иметь другие предпочтения. Я не ищу у других подтверждения правильности своего образа жизни и поэтому не стремлюсь навязать его окружающим.Принятие разницы в образе жизни и в образе мысли, это и есть уважение личности, которого нам очень не хватает ни на государственном, ни на личном уровне.В тех же США, которые по технологическому уровню безналичных расчетов не на много отстают от нас, вполне активно ходят бумажные чеки. Люди привыкли, им так удобно, и их привычки все уважают.Я стою в кассу и расплачиваюсь картой.Когда набираешь полную телегу, на кассе самообслуживания не хватает места.За что Вы меня осудите? За то, что выбираю не самый современный, но удобный мне вариант, или за то, что покупаю еду раз в неделю, а не каждый день?И да, я не хожу в супермаркеты, где на кассах всегда очередь 5-8 человек. Я считаю это неуважением к покупателю. Предпочитаю заплатить чуть дороже там, где не экономят на персонале.