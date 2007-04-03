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Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 26 чер, 2023 14:25
Игорь Алексеевич написав:
Не знание пользования б.н или картами у людей одна отговорка - война. Ранее я слышал - ковид. А перед ковидом - терминалы, связь, сельская местность....
"Мне так удобно" - это тоже отговорка?
Я тоже предпочитаю расплачиваться картами, но при этом я вполне допускаю, что кто-то может иметь другие предпочтения. Я не ищу у других подтверждения правильности своего образа жизни и поэтому не стремлюсь навязать его окружающим.
Принятие разницы в образе жизни и в образе мысли, это и есть уважение личности, которого нам очень не хватает ни на государственном, ни на личном уровне.
В тех же США, которые по технологическому уровню безналичных расчетов не на много отстают от нас, вполне активно ходят бумажные чеки. Люди привыкли, им так удобно, и их привычки все уважают.
Игорь Алексеевич написав:
Пример ТЦ, кассы самообслуживания всегда пустые, а на кассах к кассиру людей всегда стоит по 5-8 чел на одну кассу. И люди стоят в кассу не кому за 70, а возраст от 30+
Я стою в кассу и расплачиваюсь картой.
Когда набираешь полную телегу, на кассе самообслуживания не хватает места.
За что Вы меня осудите? За то, что выбираю не самый современный, но удобный мне вариант, или за то, что покупаю еду раз в неделю, а не каждый день?
И да, я не хожу в супермаркеты, где на кассах всегда очередь 5-8 человек. Я считаю это неуважением к покупателю. Предпочитаю заплатить чуть дороже там, где не экономят на персонале.
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Додано: Пон 26 чер, 2023 14:39
Сибарит написав:
...
Игорь Алексеевич написав:
Пример ТЦ, кассы самообслуживания всегда пустые, а на кассах к кассиру людей всегда стоит по 5-8 чел на одну кассу. И люди стоят в кассу не кому за 70, а возраст от 30+
Я стою в кассу и расплачиваюсь картой.
Когда набираешь полную телегу, на кассе самообслуживания не хватает места.
За что Вы меня осудите? За то, что выбираю не самый современный, но удобный мне вариант, или за то, что покупаю еду раз в неделю, а не каждый день?
И да, я не хожу в супермаркеты, где на кассах всегда очередь 5-8 человек. Я считаю это неуважением к покупателю. Предпочитаю заплатить чуть дороже там, где не экономят на персонале.
наприклад le silpo
щось оффтоп готівка/безготівка на валютній гілці затягнувся.
не відмінять готівку. уявіть, в банки треба занести 700 ярдів грн на додаток до існуючих 600 ярдів. банки луснуть від такої кількості грошей, й за зберігання грошей на рахунках доведеться платити
а фінмон з'їде з глузду
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Додано: Пон 26 чер, 2023 14:46
Кияне часто забувають, що у країні є інші населені пункти з геть іншими умовами життя. І там де киянам безготівковка - "хорошо", десь на переферії - смерть.
Центр України, не мале село на межі Черкаської області, десь 600 мешканців. Київстар не працює, Водафон працює, якщо залізти на дерево. Людям необхідно проводити оплату за балони з побутовим газом для плит, за питну воду, яку водовозками заливають у "басейни" (забетоновані колодязі), за дрова, за вугілля, розплатитися в місцевому сільпо. Програма зезидента "інтернет в село" виявилася профанацією: до цього інтернета підключили ФАП, сільраду, а термінал вже не підключиш. То кому цікаво, дам у особисті назву села (насправді, сел), поїдете повий*буєтеся там, розкажете як вам кльово платити з карти все і які селяни тупі та не розуміють своєї вигоди від суцільного безналу. Кабаре-95 має спочатку створити інфрастурктуру та умови, а потім вводити обмеження. Хоча справедливості для, вони поки лише збираються "пагаваріть" про це.
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Додано: Пон 26 чер, 2023 14:54
Сибарит написав:
И да, я не хожу в супермаркеты, где на кассах всегда очередь 5-8 человек. Я считаю это неуважением к покупателю. Предпочитаю заплатить чуть дороже там, где не экономят на персонале.
Я высказал свою мысли. Вы свои. Я кого то принуждаю или оскорбляю???. Если мне удобно жить в кармане с картами и без нала, то мне надо писать, что типа я везде оплачиваю налом...??? Я написал, что уже много лет не имею портмоне, а имею картхолдер.
За границу постоянно беру с собой нал. для -- а вдруг..., но обычно весь его и привожу обратно. Тоже везде удобно оплачивать картами и то сейчас даже через NFC в смарте и др. фишки на руке.
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Додано: Пон 26 чер, 2023 15:01
Shaman написав:
а фінмон з'їде з глузду
Удобно тем, кто имеет бизнес и р.счёт. Зачем мне куда то ходить и зюкать, когда зашли на счёт и далее оплаты через СЭП или карты. Финомен только рад, что идёт чистяком..
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Додано: Пон 26 чер, 2023 15:12
Игорь Алексеевич написав: Shaman написав:
а фінмон з'їде з глузду
Удобно тем, кто имеет бизнес и р.счёт. Зачем мне куда то ходить и зюкать, когда зашли на счёт и далее оплаты через СЭП или карты
. Финомен только рад, что идёт чистяком..
це ви бачите бізнес на рівні ФОП, шановний. на більш великих фірмах трохи по іншому
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Додано: Пон 26 чер, 2023 15:21
sens написав:
Майже всі так працюють,окрім пенсіонерів та інвалідів.
На днях повёл знакомую в банк. Попросила помочь с оформлением депозита. Говорит боюсь одна, т.к. последний раз была в банке совка.
Зато ходит постоянно в клуб для пенсионеров. А там их учат быть тупыми и вообще не рассказывают про современные финансовые возможности жизни.
У них песни, стихи, вышивание, дни именинников. Но нет обучения работы с комп., смартами....
Вторая группа пенсионеров - это дачники, которые постоянно проводят время на даче и постоянно жалуются, нет воды, нет эл.энергии и всё в стране плохо.
У некоторых даже есть деньги, но им всё равно постоянно плохо живётся и многие живут воспоминаниями про совок и сбербанк.
Третья группа постоянно надеяться на детей, что они приедут, скупятся, настроят Скайп и ТВ настройки...
Их приучили жить и надеяться на других. А самим мыслить запрещали...
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Додано: Пон 26 чер, 2023 15:25
Shaman написав: Игорь Алексеевич написав: Shaman написав:
а фінмон з'їде з глузду
Удобно тем, кто имеет бизнес и р.счёт. Зачем мне куда то ходить и зюкать, когда зашли на счёт и далее оплаты через СЭП или карты
. Финомен только рад, что идёт чистяком..
це ви бачите бізнес на рівні ФОП, шановний. на більш великих фірмах трохи по іншому
Правильно на ФОПЕ. У юриков по др. Но и там люди не ходят с пачками денег за товарами... Тема ведь не как отмыть, а как не ходить с налом...
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Пон 26 чер, 2023 15:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 26 чер, 2023 17:25
Игорь Алексеевич написав: Shaman написав: Игорь Алексеевич написав:
Удобно тем, кто имеет бизнес и р.счёт. Зачем мне куда то ходить и зюкать, когда зашли на счёт и далее оплаты через СЭП или карты
. Финомен только рад, что идёт чистяком..
це ви бачите бізнес на рівні ФОП, шановний. на більш великих фірмах трохи по іншому
Правильно на ФОПЕ. У юриков по др. Но и там люди не ходят с пачками денег
за товарами... Тема ведь не как отмыть, а как не ходить с налом...
не ходять - бо пачки надто великі
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Shaman
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Додано: Пон 26 чер, 2023 17:42
Игорь Алексеевич написав: sens написав:
Майже всі так працюють,окрім пенсіонерів та інвалідів.
На днях повёл знакомую в банк. Попросила помочь с оформлением депозита. Говорит боюсь одна, т.к. последний раз была в банке совка.
Зато ходит постоянно в клуб для пенсионеров. А там их учат быть тупыми и вообще не рассказывают про современные финансовые возможности жизни.
У них песни, стихи, вышивание, дни именинников. Но нет обучения работы с комп., смартами....
Вторая группа пенсионеров - это дачники, которые постоянно проводят время на даче и постоянно жалуются, нет воды, нет эл.энергии и всё в стране плохо.
У некоторых даже есть деньги, но им всё равно постоянно плохо живётся и многие живут воспоминаниями про совок и сбербанк.
Третья группа постоянно надеяться на детей, что они приедут, скупятся, настроят Скайп и ТВ настройки...
Их приучили жить и надеяться на других. А самим мыслить запрещали...
Працюючий (поки що) пенсіонер,не агітую працювати,на життя вистачає, тільки таких мало,а більшості немає чого складати в ці банки. У мене особисто немає бажання в банку вкладати більше ніж вона може віддати,це про сьогодення і ліміти. Чомусь НБУ регулює відносини з банками і фінкомпаніями але безлімітно і без фінмона готівка в обміннику. Немає довіри таким регулюванням
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sens
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