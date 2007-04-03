RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Продуктові ринки і не
тільки у валютному контексті

Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 181182183184
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 17:25

  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:
  Игорь Алексеевич написав: Удобно тем, кто имеет бизнес и р.счёт. Зачем мне куда то ходить и зюкать, когда зашли на счёт и далее оплаты через СЭП или карты. Финомен только рад, что идёт чистяком..

це ви бачите бізнес на рівні ФОП, шановний. на більш великих фірмах трохи по іншому
Правильно на ФОПЕ. У юриков по др. Но и там люди не ходят с пачками денег за товарами... Тема ведь не как отмыть, а как не ходить с налом...

не ходять - бо пачки надто великі :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3689
З нами з: 29.09.19
Подякував: 449 раз.
Подякували: 1044 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 17:42

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:Майже всі так працюють,окрім пенсіонерів та інвалідів.
На днях повёл знакомую в банк. Попросила помочь с оформлением депозита. Говорит боюсь одна, т.к. последний раз была в банке совка.
Зато ходит постоянно в клуб для пенсионеров. А там их учат быть тупыми и вообще не рассказывают про современные финансовые возможности жизни.
У них песни, стихи, вышивание, дни именинников. Но нет обучения работы с комп., смартами....
Вторая группа пенсионеров - это дачники, которые постоянно проводят время на даче и постоянно жалуются, нет воды, нет эл.энергии и всё в стране плохо.
У некоторых даже есть деньги, но им всё равно постоянно плохо живётся и многие живут воспоминаниями про совок и сбербанк.
Третья группа постоянно надеяться на детей, что они приедут, скупятся, настроят Скайп и ТВ настройки...
Их приучили жить и надеяться на других. А самим мыслить запрещали...

Працюючий (поки що) пенсіонер,не агітую працювати,на життя вистачає, тільки таких мало,а більшості немає чого складати в ці банки. У мене особисто немає бажання в банку вкладати більше ніж вона може віддати,це про сьогодення і ліміти. Чомусь НБУ регулює відносини з банками і фінкомпаніями але безлімітно і без фінмона готівка в обміннику. Немає довіри таким регулюванням
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13621
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 759 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 20:49

Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

в белом ПОВе до 10.000$, хз когда ввели, но точно есть обязательность финмона

вообще, никто не спорит что иногда за нал дешевле, просто кто какую цель преследует. игорь алексеевич, чтоб не носить торбу гривну, а я чтоб торговцы налоги платили. а то у нас выходит так что все только скулят как все плохо, но сами стимулируют туже не уплату налогов (когда рассчитываются налом). я считаю пускай оптимизируют как хотят, через фопов дробят и т.д, но пусть хоть 5% заплатят чем 0.
alexanderbukin93
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30
З нами з: 20.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 08:09

Сегодня с утра ,как всегда по субботам, на рынке продуктовом скуплявся а покупателей практически нету ни в мясном ни в овощном ни в молочке то же в супермаркете , даже очереди за кофэ 0 человек :shock: , в чём причина?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2850
З нами з: 23.05.14
Подякував: 595 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 181182183184
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10606, 10607, 10608
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
106071 249184145
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лип, 2023 09:03
somilitark

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (434)
01.07.2023 08:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.