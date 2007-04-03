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Продуктові ринки і не
тільки у валютному контексті

Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 181182183184
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 17:25

  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:
  Игорь Алексеевич написав: Удобно тем, кто имеет бизнес и р.счёт. Зачем мне куда то ходить и зюкать, когда зашли на счёт и далее оплаты через СЭП или карты. Финомен только рад, что идёт чистяком..

це ви бачите бізнес на рівні ФОП, шановний. на більш великих фірмах трохи по іншому
Правильно на ФОПЕ. У юриков по др. Но и там люди не ходят с пачками денег за товарами... Тема ведь не как отмыть, а как не ходить с налом...

не ходять - бо пачки надто великі :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 17:42

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:Майже всі так працюють,окрім пенсіонерів та інвалідів.
На днях повёл знакомую в банк. Попросила помочь с оформлением депозита. Говорит боюсь одна, т.к. последний раз была в банке совка.
Зато ходит постоянно в клуб для пенсионеров. А там их учат быть тупыми и вообще не рассказывают про современные финансовые возможности жизни.
У них песни, стихи, вышивание, дни именинников. Но нет обучения работы с комп., смартами....
Вторая группа пенсионеров - это дачники, которые постоянно проводят время на даче и постоянно жалуются, нет воды, нет эл.энергии и всё в стране плохо.
У некоторых даже есть деньги, но им всё равно постоянно плохо живётся и многие живут воспоминаниями про совок и сбербанк.
Третья группа постоянно надеяться на детей, что они приедут, скупятся, настроят Скайп и ТВ настройки...
Их приучили жить и надеяться на других. А самим мыслить запрещали...

Працюючий (поки що) пенсіонер,не агітую працювати,на життя вистачає, тільки таких мало,а більшості немає чого складати в ці банки. У мене особисто немає бажання в банку вкладати більше ніж вона може віддати,це про сьогодення і ліміти. Чомусь НБУ регулює відносини з банками і фінкомпаніями але безлімітно і без фінмона готівка в обміннику. Немає довіри таким регулюванням
sens
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 20:49

Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

в белом ПОВе до 10.000$, хз когда ввели, но точно есть обязательность финмона

вообще, никто не спорит что иногда за нал дешевле, просто кто какую цель преследует. игорь алексеевич, чтоб не носить торбу гривну, а я чтоб торговцы налоги платили. а то у нас выходит так что все только скулят как все плохо, но сами стимулируют туже не уплату налогов (когда рассчитываются налом). я считаю пускай оптимизируют как хотят, через фопов дробят и т.д, но пусть хоть 5% заплатят чем 0.
alexanderbukin93
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 08:09

Сегодня с утра ,как всегда по субботам, на рынке продуктовом скуплявся а покупателей практически нету ни в мясном ни в овощном ни в молочке то же в супермаркете , даже очереди за кофэ 0 человек :shock: , в чём причина?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 22:45

Vadim_ , надто рано? ринок ще не відкрився?
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 00:56

  Vadim_ написав:Сегодня с утра ,как всегда по субботам, на рынке продуктовом скуплявся а покупателей практически нету ни в мясном ни в овощном ни в молочке то же в супермаркете , даже очереди за кофэ 0 человек :shock: , в чём причина?

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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 10:55

Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

Vadim_ написав:Сегодня с утра ,как всегда по субботам, на рынке продуктовом скуплявся а покупателей практически нету ни в мясном ни в овощном ни в молочке то же в супермаркете , даже очереди за кофэ 0 человек :shock: , в чём причина?
Йду на ринок виключно в неділю після обіду, попередньо дивлюсь в додатку ціни в Сільпо, Варус. За кеш покупаю тільки мінус 30% від Сільпо, Варус. Більшість вдається купити на ринку. Але е ціни в магазинах і менше і такі ж самі.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 14:49

Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

  Vadim_ написав:Сегодня с утра ,как всегда по субботам, на рынке продуктовом скуплявся а покупателей практически нету

Біля мене неподалік доста потужний суботній ринок, але по дорозі до нього по суботам з'являться поліція з воєнкомами і бажаючих на нього зайти суттєво зменшується.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 15:24

  lel написав:
Vadim_ написав:Сегодня с утра ,как всегда по субботам, на рынке продуктовом скуплявся а покупателей практически нету ни в мясном ни в овощном ни в молочке то же в супермаркете , даже очереди за кофэ 0 человек :shock: , в чём причина?
Йду на ринок виключно в неділю після обіду, попередньо дивлюсь в додатку ціни в Сільпо, Варус. За кеш покупаю тільки мінус 30% від Сільпо, Варус. Більшість вдається купити на ринку. Але е ціни в магазинах і менше і такі ж самі.

Продуктова загадка. Iндекс але не бікмага "50+50+50+50..." =
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