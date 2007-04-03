RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Продуктові ринки і не
тільки у валютному контексті

Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 182183184185>
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 17:25

  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:
  Игорь Алексеевич написав: Удобно тем, кто имеет бизнес и р.счёт. Зачем мне куда то ходить и зюкать, когда зашли на счёт и далее оплаты через СЭП или карты. Финомен только рад, что идёт чистяком..

це ви бачите бізнес на рівні ФОП, шановний. на більш великих фірмах трохи по іншому
Правильно на ФОПЕ. У юриков по др. Но и там люди не ходят с пачками денег за товарами... Тема ведь не как отмыть, а как не ходить с налом...

не ходять - бо пачки надто великі :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3718
З нами з: 29.09.19
Подякував: 449 раз.
Подякували: 1049 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 17:42

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:Майже всі так працюють,окрім пенсіонерів та інвалідів.
На днях повёл знакомую в банк. Попросила помочь с оформлением депозита. Говорит боюсь одна, т.к. последний раз была в банке совка.
Зато ходит постоянно в клуб для пенсионеров. А там их учат быть тупыми и вообще не рассказывают про современные финансовые возможности жизни.
У них песни, стихи, вышивание, дни именинников. Но нет обучения работы с комп., смартами....
Вторая группа пенсионеров - это дачники, которые постоянно проводят время на даче и постоянно жалуются, нет воды, нет эл.энергии и всё в стране плохо.
У некоторых даже есть деньги, но им всё равно постоянно плохо живётся и многие живут воспоминаниями про совок и сбербанк.
Третья группа постоянно надеяться на детей, что они приедут, скупятся, настроят Скайп и ТВ настройки...
Их приучили жить и надеяться на других. А самим мыслить запрещали...

Працюючий (поки що) пенсіонер,не агітую працювати,на життя вистачає, тільки таких мало,а більшості немає чого складати в ці банки. У мене особисто немає бажання в банку вкладати більше ніж вона може віддати,це про сьогодення і ліміти. Чомусь НБУ регулює відносини з банками і фінкомпаніями але безлімітно і без фінмона готівка в обміннику. Немає довіри таким регулюванням
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13626
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 759 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 20:49

Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

в белом ПОВе до 10.000$, хз когда ввели, но точно есть обязательность финмона

вообще, никто не спорит что иногда за нал дешевле, просто кто какую цель преследует. игорь алексеевич, чтоб не носить торбу гривну, а я чтоб торговцы налоги платили. а то у нас выходит так что все только скулят как все плохо, но сами стимулируют туже не уплату налогов (когда рассчитываются налом). я считаю пускай оптимизируют как хотят, через фопов дробят и т.д, но пусть хоть 5% заплатят чем 0.
alexanderbukin93
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30
З нами з: 20.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 08:09

Сегодня с утра ,как всегда по субботам, на рынке продуктовом скуплявся а покупателей практически нету ни в мясном ни в овощном ни в молочке то же в супермаркете , даже очереди за кофэ 0 человек :shock: , в чём причина?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2850
З нами з: 23.05.14
Подякував: 595 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 22:45

Vadim_ , надто рано? ринок ще не відкрився?
Hotab
 
Повідомлень: 9288
З нами з: 15.02.09
Подякував: 587 раз.
Подякували: 1998 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 00:56

  Vadim_ написав:Сегодня с утра ,как всегда по субботам, на рынке продуктовом скуплявся а покупателей практически нету ни в мясном ни в овощном ни в молочке то же в супермаркете , даже очереди за кофэ 0 человек :shock: , в чём причина?

Озёрка или Нагорный возле Цунами?
барабашов
 
Повідомлень: 3264
З нами з: 16.06.15
Подякував: 250 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 10:55

Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

Vadim_ написав:Сегодня с утра ,как всегда по субботам, на рынке продуктовом скуплявся а покупателей практически нету ни в мясном ни в овощном ни в молочке то же в супермаркете , даже очереди за кофэ 0 человек :shock: , в чём причина?
Йду на ринок виключно в неділю після обіду, попередньо дивлюсь в додатку ціни в Сільпо, Варус. За кеш покупаю тільки мінус 30% від Сільпо, Варус. Більшість вдається купити на ринку. Але е ціни в магазинах і менше і такі ж самі.
lel
 
Повідомлень: 3337
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1085 раз.
Подякували: 383 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 14:49

Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

  Vadim_ написав:Сегодня с утра ,как всегда по субботам, на рынке продуктовом скуплявся а покупателей практически нету

Біля мене неподалік доста потужний суботній ринок, але по дорозі до нього по суботам з'являться поліція з воєнкомами і бажаючих на нього зайти суттєво зменшується.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5936
З нами з: 19.04.12
Подякував: 86 раз.
Подякували: 913 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 15:24

  lel написав:
Vadim_ написав:Сегодня с утра ,как всегда по субботам, на рынке продуктовом скуплявся а покупателей практически нету ни в мясном ни в овощном ни в молочке то же в супермаркете , даже очереди за кофэ 0 человек :shock: , в чём причина?
Йду на ринок виключно в неділю після обіду, попередньо дивлюсь в додатку ціни в Сільпо, Варус. За кеш покупаю тільки мінус 30% від Сільпо, Варус. Більшість вдається купити на ринку. Але е ціни в магазинах і менше і такі ж самі.

Продуктова загадка. Iндекс але не бікмага "50+50+50+50..." =
Прораб
 
Повідомлень: 768
З нами з: 02.03.19
Подякував: 549 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 18:59

  lel написав:
Vadim_ написав:Сегодня с утра ,как всегда по субботам, на рынке продуктовом скуплявся а покупателей практически нету ни в мясном ни в овощном ни в молочке то же в супермаркете , даже очереди за кофэ 0 человек :shock: , в чём причина?
Йду на ринок виключно в неділю після обіду, попередньо дивлюсь в додатку ціни в Сільпо, Варус. За кеш покупаю тільки мінус 30% від Сільпо, Варус. Більшість вдається купити на ринку. Але е ціни в магазинах і менше і такі ж самі.

Що будете казати про понеділок - п'ятницю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13626
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 759 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 182183184185>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Дюрі-бачі і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10610, 10611, 10612
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
106116 249202399
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 лип, 2023 15:05
Shaman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1219)
02.07.2023 18:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.