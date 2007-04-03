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Продуктові ринки і не
тільки у валютному контексті

Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 182183184185
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 19:08

Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

  Игорь Алексеевич написав:Попросила помочь с оформлением депозита. Говорит боюсь одна, т.к. последний раз была в банке совка.

Ви реально сміливі:
1. Нести в банки зараз на депозит гривню (звісно якщо це не 1/n від всіх заощаджень).
2. Брати на себе відповідальність за чужу пенсіонерку .Вона ж Вас буде все життя пиляти і звинувачувати, коли курс стрибне...
Дюрі-бачі
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