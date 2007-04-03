Ви реально сміливі:
1. Нести в банки зараз на депозит гривню (звісно якщо це не 1/n від всіх заощаджень).
2. Брати на себе відповідальність за чужу пенсіонерку .Вона ж Вас буде все життя пиляти і звинувачувати, коли курс стрибне...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 лип, 2023 19:08
Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
Ви реально сміливі:
1. Нести в банки зараз на депозит гривню (звісно якщо це не 1/n від всіх заощаджень).
2. Брати на себе відповідальність за чужу пенсіонерку .Вона ж Вас буде все життя пиляти і звинувачувати, коли курс стрибне...
Додано: Нед 02 лип, 2023 21:01
Период наблюдения десятилетие в одно и тоже время.Как то контрастно по сравнению с предыдущими неделями. В начале ковид было примерно такое.
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 02 лип, 2023 21:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 02 лип, 2023 21:02
Vadim_ може десь написали, що повістки роздають? В нас такі повідомлення одразу розганяють покупців.
Додано: Нед 02 лип, 2023 21:06
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