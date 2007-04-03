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Продуктові ринки і не
тільки у валютному контексті

Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 182183184185
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 19:08

Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

  Игорь Алексеевич написав:Попросила помочь с оформлением депозита. Говорит боюсь одна, т.к. последний раз была в банке совка.

Ви реально сміливі:
1. Нести в банки зараз на депозит гривню (звісно якщо це не 1/n від всіх заощаджень).
2. Брати на себе відповідальність за чужу пенсіонерку .Вона ж Вас буде все життя пиляти і звинувачувати, коли курс стрибне...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 21:01

  Hotab написав:Vadim_ , надто рано? ринок ще не відкрився?

Период наблюдения десятилетие в одно и тоже время.Как то контрастно по сравнению с предыдущими неделями. В начале ковид было примерно такое.
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 02 лип, 2023 21:04, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 21:02

Vadim_ може десь написали, що повістки роздають? В нас такі повідомлення одразу розганяють покупців.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 21:06

  барабашов написав:
  Vadim_ написав:Сегодня с утра ,как всегда по субботам, на рынке продуктовом скуплявся а покупателей практически нету ни в мясном ни в овощном ни в молочке то же в супермаркете , даже очереди за кофэ 0 человек :shock: , в чём причина?

Озёрка или Нагорный возле Цунами?

Тополь
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 10:46

щось не так із офіційною інфляцією

процитую:
https://fi202x.blogspot.com/2023/07/2023-2021-2.html
Если исходить из минимума расходов на жизнь, то:

- общие минимальные расходы на жизнь в $ выросли в 1.37 раза, что значительно выше инфляции в USD за это время.

- в гривнях такие расходы удвоились, хотя если считать по официальным данным, то инфляция в гривнях последние два года около 36%.

То есть минимальные расходы на жизнь выросли намного выше официальной инфляции.

В гривнях рост таких расходов 100% против инфляционных 40%,
а долларах США рост 37% против инфляционных 17%.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 11:02

flyman , нервував, що можуть мобілізувати і тому зʼїдав трохи більше дитячого харчування. Так непомітно і виросли витрати на їжу.
Хоч не зовсім про продукти… Тут скоріше промислова група (легка промисловість… дуже легка промисловість). Скільки туфлі за 15 доларів носяться після того, як їх підлатали за 3 долари? :D
Hotab
 
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