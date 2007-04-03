Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

Игорь Алексеевич написав:Попросила помочь с оформлением депозита. Говорит боюсь одна, т.к. последний раз была в банке совка.
Ви реально сміливі: 1. Нести в банки зараз на депозит гривню (звісно якщо це не 1/n від всіх заощаджень). 2. Брати на себе відповідальність за чужу пенсіонерку .Вона ж Вас буде все життя пиляти і звинувачувати, коли курс стрибне...
Vadim_ написав:Сегодня с утра ,как всегда по субботам, на рынке продуктовом скуплявся а покупателей практически нету ни в мясном ни в овощном ни в молочке то же в супермаркете , даже очереди за кофэ 0 человек , в чём причина?
flyman , нервував, що можуть мобілізувати і тому зʼїдав трохи більше дитячого харчування. Так непомітно і виросли витрати на їжу. Хоч не зовсім про продукти… Тут скоріше промислова група (легка промисловість… дуже легка промисловість). Скільки туфлі за 15 доларів носяться після того, як їх підлатали за 3 долари?
УРЯД ПЛАНУЄ ПІДНЯТИ ЦІНИ НА АЛКОГОЛЬ: ВИНА ПОДОРОЖЧАЮТЬ НА 60%, ВІСКІ НА 25% https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/urjad-planu ... na-25.html Таким чином мінімальні роздрібні ціни пропонують підняти: на горілку та лікеро-горілчані вироби – на 13%; віскі, ром та джин – 25%; коньяк (бренді) – 11-12%; звичайні вина – на 62%, ігристі вина – на 28%, сидр, пері, вермути, інші зброджені напої з міцністю до 22% – на 61-71%.
УРЯД ПЛАНУЄ ПІДНЯТИ ЦІНИ НА АЛКОГОЛЬ: ВИНА ПОДОРОЖЧАЮТЬ НА 60%, ВІСКІ НА 25% https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/urjad-planu ... na-25.html Таким чином мінімальні роздрібні ціни пропонують підняти: на горілку та лікеро-горілчані вироби – на 13%; віскі, ром та джин – 25%; коньяк (бренді) – 11-12%; звичайні вина – на 62%, ігристі вина – на 28%, сидр, пері, вермути, інші зброджені напої з міцністю до 22% – на 61-71%.
Шок на 2 дня, а потом забудем, какая была старая цена.
УРЯД ПЛАНУЄ ПІДНЯТИ ЦІНИ НА АЛКОГОЛЬ: ВИНА ПОДОРОЖЧАЮТЬ НА 60%, ВІСКІ НА 25% https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/urjad-planu ... na-25.html Таким чином мінімальні роздрібні ціни пропонують підняти: на горілку та лікеро-горілчані вироби – на 13%; віскі, ром та джин – 25%; коньяк (бренді) – 11-12%; звичайні вина – на 62%, ігристі вина – на 28%, сидр, пері, вермути, інші зброджені напої з міцністю до 22% – на 61-71%.
автор законопроекта любит коньяк, а недолюбливает сидр, вермуты и обычные вина.