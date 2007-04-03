Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

vitaliiangel
А в цене на вина и шампуни налогов много сейчас или нет? Водка то при себестоимости 30грн литр минимум гривен 180 из-за налогов вроде стоит.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 лип, 2023 14:07
vitaliiangel
А в цене на вина и шампуни налогов много сейчас или нет? Водка то при себестоимости 30грн литр минимум гривен 180 из-за налогов вроде стоит.
Додано: Вів 18 лип, 2023 14:19
Так саме було як почалася вiйна, 2 днi - шок. Це зручно у будь-якому випадку. Дійсно, а Коли вже не буде нічого, пам'ятати буде нема про що. Про що пам'ятати коли нічого й не було? Щодня закон проти тебе.
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