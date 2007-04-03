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Продуктові ринки і не
тільки у валютному контексті

Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 184185186187
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 14:07

vitaliiangel
А в цене на вина и шампуни налогов много сейчас или нет? Водка то при себестоимости 30грн литр минимум гривен 180 из-за налогов вроде стоит.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 14:19

  Игорь Алексеевич написав:
  Ой+ написав:
  flyman написав:Горілка подорожчала.

Не за баром:
УРЯД ПЛАНУЄ ПІДНЯТИ ЦІНИ НА АЛКОГОЛЬ: ВИНА ПОДОРОЖЧАЮТЬ НА 60%, ВІСКІ НА 25% https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/urjad-planu ... na-25.html
Таким чином мінімальні роздрібні ціни пропонують підняти:
на горілку та лікеро-горілчані вироби – на 13%;
віскі, ром та джин – 25%;
коньяк (бренді) – 11-12%;
звичайні вина – на 62%,
ігристі вина – на 28%,
сидр, пері, вермути, інші зброджені напої з міцністю до 22% – на 61-71%.

Шок на 2 дня, а потом забудем, какая была старая цена. :P

Так саме було як почалася вiйна, 2 днi - шок. Це зручно у будь-якому випадку. Дійсно, а Коли вже не буде нічого, пам'ятати буде нема про що. Про що пам'ятати коли нічого й не було? Щодня закон проти тебе.
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