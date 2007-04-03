RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Продуктові ринки і не
тільки у валютному контексті

Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 184185186187
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 14:07

vitaliiangel
А в цене на вина и шампуни налогов много сейчас или нет? Водка то при себестоимости 30грн литр минимум гривен 180 из-за налогов вроде стоит.
барабашов
 
Повідомлень: 3306
З нами з: 16.06.15
Подякував: 253 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 14:19

  Игорь Алексеевич написав:
  Ой+ написав:
  flyman написав:Горілка подорожчала.

Не за баром:
УРЯД ПЛАНУЄ ПІДНЯТИ ЦІНИ НА АЛКОГОЛЬ: ВИНА ПОДОРОЖЧАЮТЬ НА 60%, ВІСКІ НА 25% https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/urjad-planu ... na-25.html
Таким чином мінімальні роздрібні ціни пропонують підняти:
на горілку та лікеро-горілчані вироби – на 13%;
віскі, ром та джин – 25%;
коньяк (бренді) – 11-12%;
звичайні вина – на 62%,
ігристі вина – на 28%,
сидр, пері, вермути, інші зброджені напої з міцністю до 22% – на 61-71%.

Шок на 2 дня, а потом забудем, какая была старая цена. :P

Так саме було як почалася вiйна, 2 днi - шок. Це зручно у будь-якому випадку. Дійсно, а Коли вже не буде нічого, пам'ятати буде нема про що. Про що пам'ятати коли нічого й не було? Щодня закон проти тебе.
Прораб
 
Повідомлень: 780
З нами з: 02.03.19
Подякував: 553 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 15:47

Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

  Игорь Алексеевич написав:Шок на 2 дня, а потом забудем, какая была старая цена.

Думаєте тільки ковбасу пам'ятають?
В 90-му на випускному мої інститутські викладачі кляли Горбі і згадували скільки міцні напитки коштували за Хрущова, Брєжнєва.
А якщо звичайні вина так різко вверх, то може призвести що умовний 1 літр винця буде рівно-дорожче за 1 літр чогось в рази міцнішого, що навряд чи призведе до процвітання виноробів.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5993
З нами з: 19.04.12
Подякував: 86 раз.
Подякували: 923 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 184185186187
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: SAndriy1 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10645, 10646, 10647
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
106460 249369738
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лип, 2023 15:21
Прораб

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4959)
18.07.2023 15:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.