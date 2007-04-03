Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

УРЯД ПЛАНУЄ ПІДНЯТИ ЦІНИ НА АЛКОГОЛЬ: ВИНА ПОДОРОЖЧАЮТЬ НА 60%, ВІСКІ НА 25% https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/urjad-planu ... na-25.html Таким чином мінімальні роздрібні ціни пропонують підняти: на горілку та лікеро-горілчані вироби – на 13%; віскі, ром та джин – 25%; коньяк (бренді) – 11-12%; звичайні вина – на 62%, ігристі вина – на 28%, сидр, пері, вермути, інші зброджені напої з міцністю до 22% – на 61-71%.
Шок на 2 дня, а потом забудем, какая была старая цена.
Так саме було як почалася вiйна, 2 днi - шок. Це зручно у будь-якому випадку. Дійсно, а Коли вже не буде нічого, пам'ятати буде нема про що. Про що пам'ятати коли нічого й не було? Щодня закон проти тебе.
Игорь Алексеевич написав:Шок на 2 дня, а потом забудем, какая была старая цена.
Думаєте тільки ковбасу пам'ятають? В 90-му на випускному мої інститутські викладачі кляли Горбі і згадували скільки міцні напитки коштували за Хрущова, Брєжнєва. А якщо звичайні вина так різко вверх, то може призвести що умовний 1 літр винця буде рівно-дорожче за 1 літр чогось в рази міцнішого, що навряд чи призведе до процвітання виноробів.
Realist написав:Що стосується будь-якої допомоги нам збоку інших країн, пам'ятайте про аксіому: "Кожна держава дбає перш за все про інтереси свої та своїх громадян. Якщо Польща та країни Балтії нам допомагають, то це не через те, що ці країни безмежно люблять Україну, а через те, що вони не хочуть мати їба....го сусіда у себе біля кордону. Всі решта країни теж переслідують перш за все свої особисті інтереси, а вже потім переймаються майбутнім України.
Чи можна перерахувати подібні свіжі (півроку) фінансові та законодавчі ініціативи виходячи з вищезгаданої аксіоми в нашій країні? У якій країні зараз перебуваєте?
В даному конкретному випадку мова йшла не про Україну, а про країни які нам допомагають. Для прикладу, Поляки нам допомагають, але одночасно блокують експорт із України зерна, а разом із ним і ще велику частину продуктів, які до зерна не мають жодного відношення (зерно - це тільки привід). Запитайте населення в селах, по чому цього року приймають малину, чорницю. Яка ціна на мед при здачі оптовикам. В декотрих регіонах, те, що люди заробляли за літо на таких "нішевих" товарах, допомагало увійти в осінь та зиму із запасами тих продуктів які не вирощують на власному городі або "відправити" дітей в школу.
ПС: Перебуваю в Івано-Франківську. Ніколи цього не приховував тут на форумі.
Успіх написав:І правильно, що ніхто тут нічого не пише)) - всім вже не цікаво, що курс "на місці", а ціни пострибали вгору))
Сало/подчер'вок +150% , а олейна -25% , але взагалі уся їжа вгору. А курс , значит кто то решил что так надо , как так может быть без управления одним челом что бі курс біл у всех оптообменок одинаковій в городе миллионике да и во всей Украине? Война второй год
Успіх написав:І правильно, що ніхто тут нічого не пише)) - всім вже не цікаво, що курс "на місці", а ціни пострибали вгору))
Сало/подчер'вок +150% , а олейна -25% , але взагалі уся їжа вгору. А курс , значит кто то решил что так надо , как так может быть без управления одним челом что бі курс біл у всех оптообменок одинаковій в городе миллионике да и во всей Украине? Война второй год
щоб сало було в однаковій ціновій категорії, треба окрім свого продукту для свинки,ще закладати на логістику. Паливо тепер дорожче,їде не з росії. Будемо своє паливо виготовляти по ціні нижчою за імпорт але такого не буде .