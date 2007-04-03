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Продуктові ринки і не
тільки у валютному контексті

Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 184185186187
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 14:07

vitaliiangel
А в цене на вина и шампуни налогов много сейчас или нет? Водка то при себестоимости 30грн литр минимум гривен 180 из-за налогов вроде стоит.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 14:19

  Игорь Алексеевич написав:
  Ой+ написав:
  flyman написав:Горілка подорожчала.

Не за баром:
УРЯД ПЛАНУЄ ПІДНЯТИ ЦІНИ НА АЛКОГОЛЬ: ВИНА ПОДОРОЖЧАЮТЬ НА 60%, ВІСКІ НА 25% https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/urjad-planu ... na-25.html
Таким чином мінімальні роздрібні ціни пропонують підняти:
на горілку та лікеро-горілчані вироби – на 13%;
віскі, ром та джин – 25%;
коньяк (бренді) – 11-12%;
звичайні вина – на 62%,
ігристі вина – на 28%,
сидр, пері, вермути, інші зброджені напої з міцністю до 22% – на 61-71%.

Шок на 2 дня, а потом забудем, какая была старая цена. :P

Так саме було як почалася вiйна, 2 днi - шок. Це зручно у будь-якому випадку. Дійсно, а Коли вже не буде нічого, пам'ятати буде нема про що. Про що пам'ятати коли нічого й не було? Щодня закон проти тебе.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 15:47

Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

  Игорь Алексеевич написав:Шок на 2 дня, а потом забудем, какая была старая цена.

Думаєте тільки ковбасу пам'ятають?
В 90-му на випускному мої інститутські викладачі кляли Горбі і згадували скільки міцні напитки коштували за Хрущова, Брєжнєва.
А якщо звичайні вина так різко вверх, то може призвести що умовний 1 літр винця буде рівно-дорожче за 1 літр чогось в рази міцнішого, що навряд чи призведе до процвітання виноробів.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 09:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Realist написав:
  Прораб написав:
  Realist написав:Що стосується будь-якої допомоги нам збоку інших країн, пам'ятайте про аксіому: "Кожна держава дбає перш за все про інтереси свої та своїх громадян. Якщо Польща та країни Балтії нам допомагають, то це не через те, що ці країни безмежно люблять Україну, а через те, що вони не хочуть мати їба....го сусіда у себе біля кордону.
Всі решта країни теж переслідують перш за все свої особисті інтереси, а вже потім переймаються майбутнім України.

Чи можна перерахувати подібні свіжі (півроку) фінансові та законодавчі ініціативи виходячи з вищезгаданої аксіоми в нашій країні?
У якій країні зараз перебуваєте?

В даному конкретному випадку мова йшла не про Україну, а про країни які нам допомагають.
Для прикладу, Поляки нам допомагають, але одночасно блокують експорт із України зерна, а разом із ним і ще велику частину продуктів, які до зерна не мають жодного відношення (зерно - це тільки привід).
Запитайте населення в селах, по чому цього року приймають малину, чорницю. Яка ціна на мед при здачі оптовикам. В декотрих регіонах, те, що люди заробляли за літо на таких "нішевих" товарах, допомагало увійти в осінь та зиму із запасами тих продуктів які не вирощують на власному городі або "відправити" дітей в школу.

ПС: Перебуваю в Івано-Франківську. Ніколи цього не приховував тут на форумі.
Чорницю бачив приймають по 45. Це не дорого?
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 17:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  kolyuchy написав:Чорницю бачив приймають по 45. Це не дорого?
купувв вчора по 40 в роздрібі за 0,5 літра
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 жов, 2023 21:12

Це точно Україна? Це точно Одеса?))

Бачу, поки піду на дємбєль, то ціни, мабуть, будуть коливатись довкола тисячі)))
https://youtube.com/shorts/UCXpz-uQiNY? ... qPkJFgPajm

https://youtube.com/shorts/Dnhbg4BUyFA? ... w6sK3f6Q2_

https://youtube.com/shorts/gkUMU5GeJCg? ... AjZ7Qa6Up6
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 10:41

Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

І правильно, що ніхто тут нічого не пише)) - всім вже не цікаво, що курс "на місці", а ціни пострибали вгору))
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 15:55

Успіх , хіба коти перепитують про ціну безкоштовних сардель?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 19:46

  Успіх написав:І правильно, що ніхто тут нічого не пише)) - всім вже не цікаво, що курс "на місці", а ціни пострибали вгору))

Сало/подчер'вок +150% , а олейна -25% , але взагалі уся їжа вгору.
А курс , значит кто то решил что так надо , как так может быть без управления одним челом что бі курс біл у всех оптообменок одинаковій в городе миллионике да и во всей Украине?
Война второй год
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 14:34

  Vadim_ написав:
  Успіх написав:І правильно, що ніхто тут нічого не пише)) - всім вже не цікаво, що курс "на місці", а ціни пострибали вгору))

Сало/подчер'вок +150% , а олейна -25% , але взагалі уся їжа вгору.
А курс , значит кто то решил что так надо , как так может быть без управления одним челом что бі курс біл у всех оптообменок одинаковій в городе миллионике да и во всей Украине?
Война второй год
щоб сало було в однаковій ціновій категорії, треба окрім свого продукту для свинки,ще закладати на логістику. Паливо тепер дорожче,їде не з росії. Будемо своє паливо виготовляти по ціні нижчою за імпорт але такого не буде .
sens
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