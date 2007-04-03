RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Продуктові ринки і не
тільки у валютному контексті

Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 189190191192
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 12:27

  feecold написав:
  Realist написав:ПС: І щоб два рази не вставати. Картопля нового врожаю на початку осені було по 8-10 грн. за кг. Хтось комусь забороняв її купувати? У мене все.

Це все одно що аргументувати тим що долар у 1996 році був по 1,76 і ніхто не забороняв його купувати тоді, щоб уникнути втрат на курсі зараз. Ось тепер справді все.



що середня пенсія восени 1996р (коли долар був по 1,76) була 50грн,
а зарплата десь 143грн (мій батя і брат мали десь 200грн)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BD%D1%96

на Привозі 20грн ( 100+кг по 18грн/кг)

від 10 тон по 13грн з Волині
https://agro-ukraine.com/ua/trade/m-128 ... kartoplya/

https://www.youtube.com/watch?v=S9X86A582AQ
prodigy
 
Повідомлень: 10681
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3220 раз.
Подякували: 3266 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 13:55

  feecold написав:
  moveton написав:
  feecold написав:И почему Украина с промышленной стала аграрной? Не от большого ума таких ёшкономистов которые теперь объясняют последствиями - причины.

Это уже наших выбираемых правителей (и их избирателей, разумеется) стоит спросить почему старые предприятия распродали на металлолом (утверждали, что обновлению не подлежали, проверить не могу), а новой промышленности построили не шибко. Хотя слышал, что в области лёгкой и пищеперерабатывающей промышленности подвижки были.
То, что страна становится аграрной и развивается в этом направлении в секрете не держали.

Именно в секрете не держали. Сначала задекларировали цель - с/х страна, накормим пол мира, а все необходимое на выходе собственных промышленных предприятий мы закупим, и заводы пошли на металлолом (минус занятость в промышленном секторе), отсутствие ВПК здесь опустим, но посчитаем куда оно делось в уме, дальше удорожание энергоресурсов и отсутствие удобрений и топлива дало новую отмашку в планах абсурда, сельское хозяйство становится не выгодным, так не вопрос - у нас есть отличный фактор отсутствия промышленности - закупим и все продовольствие. Возникает вопрос - на что закупим, где взять средства, так не вопрос - будем занимать по миру. -Три стол(п)ба существующей экономики.
...

коли розповідають про падіння промисловості, то чомусь не кажуть, а ХТО мав утримувати ці старі підприємства чи відкривати нові? держава, пересічні, марсіане? закрилась та промисловість яка була неефективна, в тому числу через велику енергоємність та заточена під великосерійне виробництво. особисто ви чому не відкрили маленьке підприємство? спеціально підприємства ніхто не знищував, те, що приносило прибуток й досі працює.

а сільське господарство навпаки давало прибуток, тому тут виникло багато нових підприємств.

а текст feecold з якогось моменту взагалі втрачає думку :D вас раптово стало так багато, й так затято відстоюєте свою точку зору - реінкарнація якогось іншого форумчанина? :)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5173
З нами з: 29.09.19
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1297 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 15:14

  Shaman написав:а текст feecold з якогось моменту взагалі втрачає думку :D

Марення я несу часто, але мені ніколи за нього не соромно... тому що іноді навіть маячня буває зі змістом і правильна... тільки не всі це розуміють, людина звикла прислухатися в першу чергу до себе... а стороння думка найчастіше сприймає як марення...а деякі просто не здатні до розуміння, недоумки по життю але намагаються здаватися розумниками.
feecold
 
Повідомлень: 31
З нами з: 14.08.19
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 189190191192
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11151, 11152, 11153
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
111521 252608805
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2024 15:40
Visky

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.