Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

feecold написав:И почему Украина с промышленной стала аграрной? Не от большого ума таких ёшкономистов которые теперь объясняют последствиями - причины.
Это уже наших выбираемых правителей (и их избирателей, разумеется) стоит спросить почему старые предприятия распродали на металлолом (утверждали, что обновлению не подлежали, проверить не могу), а новой промышленности построили не шибко. Хотя слышал, что в области лёгкой и пищеперерабатывающей промышленности подвижки были. То, что страна становится аграрной и развивается в этом направлении в секрете не держали.
Именно в секрете не держали. Сначала задекларировали цель - с/х страна, накормим пол мира, а все необходимое на выходе собственных промышленных предприятий мы закупим, и заводы пошли на металлолом (минус занятость в промышленном секторе), отсутствие ВПК здесь опустим, но посчитаем куда оно делось в уме, дальше удорожание энергоресурсов и отсутствие удобрений и топлива дало новую отмашку в планах абсурда, сельское хозяйство становится не выгодным, так не вопрос - у нас есть отличный фактор отсутствия промышленности - закупим и все продовольствие. Возникает вопрос - на что закупим, где взять средства, так не вопрос - будем занимать по миру. -Три стол(п)ба существующей экономики. ...
коли розповідають про падіння промисловості, то чомусь не кажуть, а ХТО мав утримувати ці старі підприємства чи відкривати нові? держава, пересічні, марсіане? закрилась та промисловість яка була неефективна, в тому числу через велику енергоємність та заточена під великосерійне виробництво. особисто ви чому не відкрили маленьке підприємство? спеціально підприємства ніхто не знищував, те, що приносило прибуток й досі працює.
а сільське господарство навпаки давало прибуток, тому тут виникло багато нових підприємств.