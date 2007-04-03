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тільки у валютному контексті

Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 189190191192
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 12:27

  feecold написав:
  Realist написав:ПС: І щоб два рази не вставати. Картопля нового врожаю на початку осені було по 8-10 грн. за кг. Хтось комусь забороняв її купувати? У мене все.

Це все одно що аргументувати тим що долар у 1996 році був по 1,76 і ніхто не забороняв його купувати тоді, щоб уникнути втрат на курсі зараз. Ось тепер справді все.



що середня пенсія восени 1996р (коли долар був по 1,76) була 50грн,
а зарплата десь 143грн (мій батя і брат мали десь 200грн)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BD%D1%96

на Привозі 20грн ( 100+кг по 18грн/кг)

від 10 тон по 13грн з Волині
https://agro-ukraine.com/ua/trade/m-128 ... kartoplya/

https://www.youtube.com/watch?v=S9X86A582AQ
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 13:55

  feecold написав:
  moveton написав:
  feecold написав:И почему Украина с промышленной стала аграрной? Не от большого ума таких ёшкономистов которые теперь объясняют последствиями - причины.

Это уже наших выбираемых правителей (и их избирателей, разумеется) стоит спросить почему старые предприятия распродали на металлолом (утверждали, что обновлению не подлежали, проверить не могу), а новой промышленности построили не шибко. Хотя слышал, что в области лёгкой и пищеперерабатывающей промышленности подвижки были.
То, что страна становится аграрной и развивается в этом направлении в секрете не держали.

Именно в секрете не держали. Сначала задекларировали цель - с/х страна, накормим пол мира, а все необходимое на выходе собственных промышленных предприятий мы закупим, и заводы пошли на металлолом (минус занятость в промышленном секторе), отсутствие ВПК здесь опустим, но посчитаем куда оно делось в уме, дальше удорожание энергоресурсов и отсутствие удобрений и топлива дало новую отмашку в планах абсурда, сельское хозяйство становится не выгодным, так не вопрос - у нас есть отличный фактор отсутствия промышленности - закупим и все продовольствие. Возникает вопрос - на что закупим, где взять средства, так не вопрос - будем занимать по миру. -Три стол(п)ба существующей экономики.
...

коли розповідають про падіння промисловості, то чомусь не кажуть, а ХТО мав утримувати ці старі підприємства чи відкривати нові? держава, пересічні, марсіане? закрилась та промисловість яка була неефективна, в тому числу через велику енергоємність та заточена під великосерійне виробництво. особисто ви чому не відкрили маленьке підприємство? спеціально підприємства ніхто не знищував, те, що приносило прибуток й досі працює.

а сільське господарство навпаки давало прибуток, тому тут виникло багато нових підприємств.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 10:00

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Ірина_
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