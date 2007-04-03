Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

feecold написав:И почему Украина с промышленной стала аграрной? Не от большого ума таких ёшкономистов которые теперь объясняют последствиями - причины.
Это уже наших выбираемых правителей (и их избирателей, разумеется) стоит спросить почему старые предприятия распродали на металлолом (утверждали, что обновлению не подлежали, проверить не могу), а новой промышленности построили не шибко. Хотя слышал, что в области лёгкой и пищеперерабатывающей промышленности подвижки были. То, что страна становится аграрной и развивается в этом направлении в секрете не держали.
Именно в секрете не держали. Сначала задекларировали цель - с/х страна, накормим пол мира, а все необходимое на выходе собственных промышленных предприятий мы закупим, и заводы пошли на металлолом (минус занятость в промышленном секторе), отсутствие ВПК здесь опустим, но посчитаем куда оно делось в уме, дальше удорожание энергоресурсов и отсутствие удобрений и топлива дало новую отмашку в планах абсурда, сельское хозяйство становится не выгодным, так не вопрос - у нас есть отличный фактор отсутствия промышленности - закупим и все продовольствие. Возникает вопрос - на что закупим, где взять средства, так не вопрос - будем занимать по миру. -Три стол(п)ба существующей экономики. ...
коли розповідають про падіння промисловості, то чомусь не кажуть, а ХТО мав утримувати ці старі підприємства чи відкривати нові? держава, пересічні, марсіане? закрилась та промисловість яка була неефективна, в тому числу через велику енергоємність та заточена під великосерійне виробництво. особисто ви чому не відкрили маленьке підприємство? спеціально підприємства ніхто не знищував, те, що приносило прибуток й досі працює.
а сільське господарство навпаки давало прибуток, тому тут виникло багато нових підприємств.
hume написав:Какой эпицентр?) это эволюция магазинов "все по 10 грн"
"Особливістю магазинів Аврора є широкий асортимент товарів для дому та господарства, таких як посуд, текстиль, меблі, інструменти, світильники, товари для господарства та багато іншого. У магазинах завжди можна знайти якісні та функціональні товари за доступними цінами, які відсутні в їхніх конкурентів."
Тобто, товари, яких немає в "Леруа" та в "Епіцентрі"
Востаннє редагувалось Frant в Вів 12 бер, 2024 17:05, всього редагувалось 3 разів.
Для порівняння. Алкоголь - теж зло якщо ним зловживати. Із девальвацією - те саме. Ревальвація - це взагалі страшна штука. Проте якщо вживати в промірних кількостях - то отримуєш насолоду від смаку та користь для травлення. Ну і про ефект часткового зняття стресу не забуваємо. Головне - вживати алкоголь () відповідально!
Сучасні наукові дослідження стверджують що немає корисної дози алкоголю, Алкоголь шкідливий в будь-яких кількостях. Це сучасні наукові дослідження. Якщо звернутися до історії та нічого не змінилось тобто нічого нового :
1972 год (ГОСТ 18300-72 п. 5.1.): «Этиловый спирт — легко воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы».
У результаті, дослідження показало, що у вибірці з 50 тис. осіб легке і помірне вживання алкоголю було пов'язане з дворазовим посиленням кардіозахисного ефекту у тих, хто страждав від тривожності. Але дослідження також показало, що вживання будь-якої кількості алкоголю підвищує ризик розвитку раку. За вищих доз алкоголю (понад 14 порцій на тиждень) ризик серцевого нападу почав зростати, а загальна активність мозку знижуватися, наголосили вчені. Зазначимо, що одна порція алкоголю — це 14 г спиртового еквівалента, що приблизно дорівнює 45 мл 40% горілки, келиху (150 мл) 12% вина або невеликій (330 мл) пляшці 5% пива. Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря. https://focus.ua/uk/technologies/572220 ... ot-stressa
Ой+ написав:Але дослідження також показало, що вживання будь-якої кількості алкоголю підвищує ризик розвитку раку.
Ну, в цьому немає нічого дивного, рак - це генетична хвороба, що виникає через мутації в клітинах. Чим довше живе людина, тим вишче вірогідність захворіти на рак. Взагалі, людина обов'язково захворіє на рак, якщо раніше не помре, від чогось іншого. Тож, навіть, якбв алкоголь мав чудодійно-лікувальний еффект, можна було б сказати, що він "підвищує ризик розвитку раку".