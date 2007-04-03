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тільки у валютному контексті

Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 189190191192
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 12:27

  feecold написав:
  Realist написав:ПС: І щоб два рази не вставати. Картопля нового врожаю на початку осені було по 8-10 грн. за кг. Хтось комусь забороняв її купувати? У мене все.

Це все одно що аргументувати тим що долар у 1996 році був по 1,76 і ніхто не забороняв його купувати тоді, щоб уникнути втрат на курсі зараз. Ось тепер справді все.



що середня пенсія восени 1996р (коли долар був по 1,76) була 50грн,
а зарплата десь 143грн (мій батя і брат мали десь 200грн)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BD%D1%96

на Привозі 20грн ( 100+кг по 18грн/кг)

від 10 тон по 13грн з Волині
https://agro-ukraine.com/ua/trade/m-128 ... kartoplya/

https://www.youtube.com/watch?v=S9X86A582AQ
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 13:55

  feecold написав:
  moveton написав:
  feecold написав:И почему Украина с промышленной стала аграрной? Не от большого ума таких ёшкономистов которые теперь объясняют последствиями - причины.

Это уже наших выбираемых правителей (и их избирателей, разумеется) стоит спросить почему старые предприятия распродали на металлолом (утверждали, что обновлению не подлежали, проверить не могу), а новой промышленности построили не шибко. Хотя слышал, что в области лёгкой и пищеперерабатывающей промышленности подвижки были.
То, что страна становится аграрной и развивается в этом направлении в секрете не держали.

Именно в секрете не держали. Сначала задекларировали цель - с/х страна, накормим пол мира, а все необходимое на выходе собственных промышленных предприятий мы закупим, и заводы пошли на металлолом (минус занятость в промышленном секторе), отсутствие ВПК здесь опустим, но посчитаем куда оно делось в уме, дальше удорожание энергоресурсов и отсутствие удобрений и топлива дало новую отмашку в планах абсурда, сельское хозяйство становится не выгодным, так не вопрос - у нас есть отличный фактор отсутствия промышленности - закупим и все продовольствие. Возникает вопрос - на что закупим, где взять средства, так не вопрос - будем занимать по миру. -Три стол(п)ба существующей экономики.
...

коли розповідають про падіння промисловості, то чомусь не кажуть, а ХТО мав утримувати ці старі підприємства чи відкривати нові? держава, пересічні, марсіане? закрилась та промисловість яка була неефективна, в тому числу через велику енергоємність та заточена під великосерійне виробництво. особисто ви чому не відкрили маленьке підприємство? спеціально підприємства ніхто не знищував, те, що приносило прибуток й досі працює.

а сільське господарство навпаки давало прибуток, тому тут виникло багато нових підприємств.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 10:00

Признавайтеся, шановні форумчани, а Ви полюбляєте їсти солоденьке?
Як часто споживаєте цукор в раціоні?

Пропонуємо тему до обговорення:
Як цукор захопив світ: від работоргівлі до змови корпорацій
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 16:41

  cherchiltank написав:Чекаямемо поки відкриють в центрі секонд хенди та магазини Аврора )


что такое Аврора? символ октябрьского переворота?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 16:45

  rjkz написав:
  cherchiltank написав:Чекаямемо поки відкриють в центрі секонд хенди та магазини Аврора )


что такое Аврора? символ октябрьского переворота?

Это сеть каким то дурным количеством магазинов и примерно таким же ассортиментом всего на свете. Пародия на эпицентр.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 16:47

  vitaliiangel написав:
  rjkz написав:
  cherchiltank написав:Чекаямемо поки відкриють в центрі секонд хенди та магазини Аврора )


что такое Аврора? символ октябрьского переворота?

Это сеть каким то дурным количеством магазинов и примерно таким же ассортиментом всего на свете. Пародия на эпицентр.

Какой эпицентр?) это эволюция магазинов "все по 10 грн"
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 16:47

  hume написав:Какой эпицентр?) это эволюция магазинов "все по 10 грн"


"Особливістю магазинів Аврора є широкий асортимент товарів для дому та господарства, таких як посуд, текстиль, меблі, інструменти, світильники, товари для господарства та багато іншого. У магазинах завжди можна знайти якісні та функціональні товари за доступними цінами, які відсутні в їхніх конкурентів."

Тобто, товари, яких немає в "Леруа" та в "Епіцентрі" :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Вів 12 бер, 2024 17:05, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 21:16

  Realist написав:[

Для порівняння.
Алкоголь - теж зло якщо ним зловживати. Із девальвацією - те саме. Ревальвація - це взагалі страшна штука.
Проте якщо вживати в промірних кількостях - то отримуєш насолоду від смаку та користь для травлення. Ну і про ефект часткового зняття стресу не забуваємо.
Головне - вживати алкоголь () відповідально!

Сучасні наукові дослідження стверджують що немає корисної дози алкоголю, Алкоголь шкідливий в будь-яких кількостях. Це сучасні наукові дослідження.
Якщо звернутися до історії та нічого не змінилось тобто нічого нового :
1972 год (ГОСТ 18300-72 п. 5.1.): «Этиловый спирт — легко воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы».
https://www.gorod.dp.ua/pic/users/dozor ... 4427/2.pdf
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 21:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  yama написав:Сучасні наукові дослідження стверджують що немає корисної дози алкоголю, Алкоголь шкідливий в будь-яких кількостях.

Проте:
Етанол для організму людини не є повною мірою ксенобіотиком — чужорідною речовиною. Ендогенний етанол утворюється в клітинах під час обміну вуглеводів або в травному каналі завдяки процесам бродіння. https://www.miyklas.com.ua/p/biologiya/ ... 774becaf1b

У кефірі, який виробляють для масового споживання, приблизно 0,6% спирту.https://milkvisit.com/korist-molochnih-produktiv/

У результаті, дослідження показало, що у вибірці з 50 тис. осіб легке і помірне вживання алкоголю було пов'язане з дворазовим посиленням кардіозахисного ефекту у тих, хто страждав від тривожності.
Але дослідження також показало, що вживання будь-якої кількості алкоголю підвищує ризик розвитку раку. За вищих доз алкоголю (понад 14 порцій на тиждень) ризик серцевого нападу почав зростати, а загальна активність мозку знижуватися, наголосили вчені.
Зазначимо, що одна порція алкоголю — це 14 г спиртового еквівалента, що приблизно дорівнює 45 мл 40% горілки, келиху (150 мл) 12% вина або невеликій (330 мл) пляшці 5% пива.
Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря. https://focus.ua/uk/technologies/572220 ... ot-stressa
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 10:41

  Ой+ написав:Але дослідження також показало, що вживання будь-якої кількості алкоголю підвищує ризик розвитку раку.

Ну, в цьому немає нічого дивного, рак - це генетична хвороба, що виникає через мутації в клітинах. Чим довше живе людина, тим вишче вірогідність захворіти на рак. Взагалі, людина обов'язково захворіє на рак, якщо раніше не помре, від чогось іншого.
Тож, навіть, якбв алкоголь мав чудодійно-лікувальний еффект, можна було б сказати, що він "підвищує ризик розвитку раку". :)
Grey001
 
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