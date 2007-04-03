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Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 192193194195
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 00:03

  Бетон написав:у нас в сёлах сахар до сих пор мешками берут. интересно почему. может магазин далеко?

На самогон мішками беруть.
В сели самогон з цукру це як для тебе Jameson :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 00:07

  UA написав:
  Бетон написав:у нас в сёлах сахар до сих пор мешками берут. интересно почему. может магазин далеко?

На самогон мішками беруть.
В сели самогон з цукру це як для тебе Jameson :mrgreen:

пишете людині, яка в дитинстві розбила бутиль самогону, який треба було віднести копачам.
Jameson и Jack Daniel's я дарував. але за все життя ні разу не пив. нажаль
хіба це жизнь?
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 00:19

  Faceless написав:
UA написав:Навіть в Японії та Південній Кореї (з їх малометражним житлом) майже в усіх стоять холодильники Side-by-Side.
Холодильник 60 на 60 см це ознака бідної країни.
Бетон хватить популяризувати бідність.
Ні, це ознака того, що супермаркет не в пішій доступності, туди треба їхати. Або ще й працює до 18 як в багатьох країнах Європи і не працює по вихідних, тому затаритися треба надовго.
Це не добре і не погано, це просто особливості локації

Нефіга подібного.
Після початку війни я ліквідовував запаси в холодильниках громадян Японії.
Інші харчові традиції.
Після роботи зайти в маркет купити ковбаси з хлібом це взагалі не їх стиль.
Корейці взагалі для нас інопланетяни.
Раціон корейця та українця схожі лише деякими овочами та фруктами.
В них для ферментованих продуктів окремий тип холодильників випускають.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 03:02

  Бетон написав:
  rjkz написав:
  Бетон написав:Вся Європа побудована щільно. В Іспанії ширина вулиць 2 метри. В Італії, Португалії.
В Канаді взагалі треба 10 кілометрів їхати щоб води купити, тому в них все відрами продається: від снікерс в відрах, фарш пакують по 5 кг, масло 5 кг до молока в каністрах.

Что тут хорошего?


Не надо ляля.
"Канистры" - это галлон, то есть почти 4 литра.
Есть "канистры" по полгаллона, то есть почти 2 литра и четверть галлона, то есть почти литр.
Кому что надо тот то и купит.
Если семья много потребляет молока,то почему-бы и не купить галлон?
У нас уходит 2 галлона в неделю минимум, так нам пипетками покупать?
По всему остальному - та-же фигня. Просто ТАКЖЕ есть крупные фасовки.


ну раз галлон это же всё меняет. я думал канистра. а тут галлон)
почему у нас таких канистр нет? может, потому что америка и канада малоэтажная и магазины далеко о чём многие пишут:
"магазины далеко находятся, без машины не доедешь, транспорт не развит, едут и закупают в огромных количествах, поэтому в домах держат огромные холодильники и морозильные камеры"

у нас в сёлах сахар до сих пор мешками берут. интересно почему. может магазин далеко?

речь о том, что определённая (25 этажей - это не 50 и не 100) высотность даёт возможность в каждом квартале сделать инфраструктуру. поэтому мы не тащим домой галлоны молока. мне к молоку идти 40 метров. я покупаю каждый день свежее



Емкость, да, изготовлена ввиде канистры.
Кстати, очень удобно.
Я в Киеве задалбывался с тетрапаковскими 2л пакетами яготинского.
Еще и подтекали периодически. и места в холодильнике дофига занимали.
С канистрой проще - крышка откручивается и закручивается, места в холодильнике (на полке) занимает меньше, НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ (как было не один раз, 2л начатый пакет Яготинского очень неустойчив по сравнению с квадратной в плане галлоновой канистрой).
И опять не надо ляля.
Я в Киеве покупал Моршинскую в 6л бутылях, тут такого нет.
Те-же самые галлоновые канистры.
Магазины, конечно, есть не в каждом "селе".
Так и в Украине есть села, куда раздолбанная газель с хлебом раз в 2 недели приезжает.
В крупных городах, так-же как и в Украинских больших городах, магазы на каждом шагу.
От меня в доступности 2-10 минут находится 6 супермаркетов в которые я хожу и куча маленьких магазинчиков, в которые не хожу. Например, многим нравится магазинчик с грузинским названием, где готовят грузинские хлеба, мясо и тд.
Мало того, тут еще в каждой аптеке можно купить не только лекарства, но и продукты, игрущки, косметику, открытки и еще хз сколько всего.
И я уж не говорю, что народ тут так разленился, что по магазинам многие не ходят - заказывают онлайн. Привезут хоть в далекое село. Холодное упаковывают в термоупаковку - от таких термопакетов, которые еще в Украине застали, до пенопластовых ящиков с пакетами замороженного геля.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 03:09

  UA написав:
  Faceless написав:
UA написав:Навіть в Японії та Південній Кореї (з їх малометражним житлом) майже в усіх стоять холодильники Side-by-Side.
Холодильник 60 на 60 см це ознака бідної країни.
Бетон хватить популяризувати бідність.
Ні, це ознака того, що супермаркет не в пішій доступності, туди треба їхати. Або ще й працює до 18 як в багатьох країнах Європи і не працює по вихідних, тому затаритися треба надовго.
Це не добре і не погано, це просто особливості локації

Нефіга подібного.
Після початку війни я ліквідовував запаси в холодильниках громадян Японії.
Інші харчові традиції.
Після роботи зайти в маркет купити ковбаси з хлібом це взагалі не їх стиль.
Корейці взагалі для нас інопланетяни.
Раціон корейця та українця схожі лише деякими овочами та фруктами.
В них для ферментованих продуктів окремий тип холодильників випускають.


+1
В Корее нет (по крайней мере не было когда я там был) тортов (с трудом можно было найти в локациях для иностранцев, например в окрестностях американской военной базы), сыров - они не переносят этот запах.
Зато все очень-очень острое, я с тех пор обожаю кимчи. Но нигде не продают такое острое кимчи как в Корее, нормальные люди такое не в состоянии перенести.
Любят мясо на кости. Это дороже, чем мясо без кости.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 09:54

  rjkz написав:Зато все очень-очень острое, я с тех пор обожаю кимчи. Но нигде не продают такое острое кимчи как в Корее, нормальные люди такое не в состоянии перенести.
Любят мясо на кости. Это дороже, чем мясо без кости.

https://rozetka.com.ua/382016016/p382016016/
Цей також "не гострий"?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 10:00

  _Mykola_ написав:
  rjkz написав:Зато все очень-очень острое, я с тех пор обожаю кимчи. Но нигде не продают такое острое кимчи как в Корее, нормальные люди такое не в состоянии перенести.
Любят мясо на кости. Это дороже, чем мясо без кости.

https://rozetka.com.ua/382016016/p382016016/
Цей також "не гострий"?

То соус для приготування Кімчі

Якщо хочете скуштувати
https://rozetka.com.ua/ua/363194619/p363194619/
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 12:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Давай до моїй бабулі в село, три бутиля домашнього шмурдяка дам. Доречі врожай 2020 року)
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 13:09

  Бетон написав:Давай до моїй бабулі в село, три бутиля домашнього шмурдяка дам. Доречі врожай 2020 року)

Будеш сміятись, але вино новозеландське вожу з України. Польща не про вино і не про рибу)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 15:10

  _Mykola_ написав:
  rjkz написав:Зато все очень-очень острое, я с тех пор обожаю кимчи. Но нигде не продают такое острое кимчи как в Корее, нормальные люди такое не в состоянии перенести.
Любят мясо на кости. Это дороже, чем мясо без кости.

https://rozetka.com.ua/382016016/p382016016/
Цей також "не гострий"?


Понятия не имею какой острый соус.
Но это-же не кимчи.
Кимчи - это традиционные овощные корейские блюда.
Когда-то в Корее было очень голодно и они закапывали в землю огромные глиняные сосуды, поверх земли торчала только горловина.
Туда заваливали разные овощи и засыпали это перцем, что предотвращало гниение.
И зимой это ели.
В общем, напоминает наши погреба с закрутками на зиму.
rjkz
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