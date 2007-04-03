Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

rjkz написав:Зато все очень-очень острое, я с тех пор обожаю кимчи. Но нигде не продают такое острое кимчи как в Корее, нормальные люди такое не в состоянии перенести. Любят мясо на кости. Это дороже, чем мясо без кости.
Понятия не имею какой острый соус. Но это-же не кимчи. Кимчи - это традиционные овощные корейские блюда. Когда-то в Корее было очень голодно и они закапывали в землю огромные глиняные сосуды, поверх земли торчала только горловина. Туда заваливали разные овощи и засыпали это перцем, что предотвращало гниение. И зимой это ели. В общем, напоминает наши погреба с закрутками на зиму.
Дякую. За допомогою цього соуса робиться багато різних кімчи страв у наших умовах.