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Продуктові ринки і не
тільки у валютному контексті

Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 193194195196
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 09:49

  rjkz написав:
  _Mykola_ написав:
  rjkz написав:Зато все очень-очень острое, я с тех пор обожаю кимчи. Но нигде не продают такое острое кимчи как в Корее, нормальные люди такое не в состоянии перенести.
Любят мясо на кости. Это дороже, чем мясо без кости.

https://rozetka.com.ua/382016016/p382016016/
Цей також "не гострий"?


Понятия не имею какой острый соус.
Но это-же не кимчи.
Кимчи - это традиционные овощные корейские блюда.
Когда-то в Корее было очень голодно и они закапывали в землю огромные глиняные сосуды, поверх земли торчала только горловина.
Туда заваливали разные овощи и засыпали это перцем, что предотвращало гниение.
И зимой это ели.
В общем, напоминает наши погреба с закрутками на зиму.

Дякую.
За допомогою цього соуса робиться багато різних кімчи страв у наших умовах.
_Mykola_
 
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