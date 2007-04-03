Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

rjkz написав:Зато все очень-очень острое, я с тех пор обожаю кимчи. Но нигде не продают такое острое кимчи как в Корее, нормальные люди такое не в состоянии перенести. Любят мясо на кости. Это дороже, чем мясо без кости.
Понятия не имею какой острый соус. Но это-же не кимчи. Кимчи - это традиционные овощные корейские блюда. Когда-то в Корее было очень голодно и они закапывали в землю огромные глиняные сосуды, поверх земли торчала только горловина. Туда заваливали разные овощи и засыпали это перцем, что предотвращало гниение. И зимой это ели. В общем, напоминает наши погреба с закрутками на зиму.
Дякую. За допомогою цього соуса робиться багато різних кімчи страв у наших умовах.
Не знаю як де а в нас багато що сильно подешевшало. Сезонне здешевлення овочів (капуста молода по 40 проти 80 за минулий рік, цибулька зелена по 50, а минулого року по 150). Це повязано з аномально теплою весною. Яйця курячі 20-27, як де. А от іморт дорожчає, знайомі "перевожчики" кажуть що долар по 45 в ціну забивають. ну і злотий по 12. До того ж в Польщі теж ціни сильно ростуть.
zerocool написав:Зайшов я в історію покупок на розетці порівняти ціни з кінцем 2021 - практично вся техніка та ін. подорожчала на 30-50% в БАКСАХ. На кілька позицій до ~150% зростання. Тільки косметика, навпаки, місцями навіть подешевшала.
Таке зростання на чистий імпорт явно показує, що гривня давно переукріплена і реальний курс має бути десь 45-50.
Ещё смотря какая косметика, есть такая что подорожала.. Вообще цены намного выше стали, сейчас ещё больше цены и возможно это ещё не край. Доллар уже по 40 официально в банке также в нац.банке. А если вы ищите недорогие средства от куперозаhttps://pielcosmetics.com/catalog/sredstva-ot-kuperoza/обратите внимание на проверенный интернет магазин, у них есть очень большой выбор товара, есть что купить с быстрой доставкой и недорогой ценой.