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тільки у валютному контексті

Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 193194195196
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 09:49

  rjkz написав:
  _Mykola_ написав:
  rjkz написав:Зато все очень-очень острое, я с тех пор обожаю кимчи. Но нигде не продают такое острое кимчи как в Корее, нормальные люди такое не в состоянии перенести.
Любят мясо на кости. Это дороже, чем мясо без кости.

https://rozetka.com.ua/382016016/p382016016/
Цей також "не гострий"?


Понятия не имею какой острый соус.
Но это-же не кимчи.
Кимчи - это традиционные овощные корейские блюда.
Когда-то в Корее было очень голодно и они закапывали в землю огромные глиняные сосуды, поверх земли торчала только горловина.
Туда заваливали разные овощи и засыпали это перцем, что предотвращало гниение.
И зимой это ели.
В общем, напоминает наши погреба с закрутками на зиму.

Дякую.
За допомогою цього соуса робиться багато різних кімчи страв у наших умовах.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 01:55

  oleg49 написав:і з інфляцією все гаразд

гарний жарт.
в магазини дружина ходить?
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 06:09

  sergey_stasyuk555 написав:
  oleg49 написав:і з інфляцією все гаразд

гарний жарт.
в магазини дружина ходить?

Не знаю як де а в нас багато що сильно подешевшало.
Сезонне здешевлення овочів (капуста молода по 40 проти 80 за минулий рік, цибулька зелена по 50, а минулого року по 150). Це повязано з аномально теплою весною.
Яйця курячі 20-27, як де.
А от іморт дорожчає, знайомі "перевожчики" кажуть що долар по 45 в ціну забивають.
ну і злотий по 12. До того ж в Польщі теж ціни сильно ростуть.
Волинь
 
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гречка була по 100 за кг (на піку паніки) зараз майже по 20 (!!)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 10:27

Та, ціни задерли як не в коня корм, думали будуть багаті, тепер доводиться спускатися на грішну землю. Платня військовим не на них пішла, а в долар.
AndriyQ
 
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  zerocool написав:Зайшов я в історію покупок на розетці порівняти ціни з кінцем 2021 - практично вся техніка та ін. подорожчала на 30-50% в БАКСАХ. На кілька позицій до ~150% зростання. Тільки косметика, навпаки, місцями навіть подешевшала.

Таке зростання на чистий імпорт явно показує, що гривня давно переукріплена і реальний курс має бути десь 45-50.


Ещё смотря какая косметика, есть такая что подорожала.. Вообще цены намного выше стали, сейчас ещё больше цены и возможно это ещё не край. Доллар уже по 40 официально в банке также в нац.банке. А если вы ищите недорогие средства от купероза https://pielcosmetics.com/catalog/sredstva-ot-kuperoza/ обратите внимание на проверенный интернет магазин, у них есть очень большой выбор товара, есть что купить с быстрой доставкой и недорогой ценой.
tretyakovvadym054
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