Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

Додано: Чет 02 тра, 2024 02:46

zerocool написав: Зайшов я в історію покупок на розетці порівняти ціни з кінцем 2021 - практично вся техніка та ін. подорожчала на 30-50% в БАКСАХ. На кілька позицій до ~150% зростання. Тільки косметика, навпаки, місцями навіть подешевшала.



Таке зростання на чистий імпорт явно показує, що гривня давно переукріплена і реальний курс має бути десь 45-50. Зайшов я в історію покупок на розетці порівняти ціни з кінцем 2021 - практично вся техніка та ін. подорожчала на 30-50% в БАКСАХ. На кілька позицій до ~150% зростання. Тільки косметика, навпаки, місцями навіть подешевшала.Таке зростання на чистий імпорт явно показує, що гривня давно переукріплена і реальний курс має бути десь 45-50.

А если вы ищите недорогие средства от купероза

обратите внимание на проверенный интернет магазин, у них есть очень большой выбор товара, есть что купить с быстрой доставкой и недорогой ценой.

Ещё смотря какая косметика, есть такая что подорожала.. Вообще цены намного выше стали, сейчас ещё больше цены и возможно это ещё не край. Доллар уже по 40 официально в банке также в нац.банке.