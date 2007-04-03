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Продуктові ринки і не
тільки у валютному контексті

Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 194195196197
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 13:30

Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

Джек есть ординарный(трёхлетний), а есть и 18ти летний, как в принципе и Уолкер, и Джеймсон, и прочие.
Последний дороже
Я предпочитаю крепким зерновым напиткам фруктовые, особенно легко идёт дорогой портвейн гривен по 1200 за литр(винтайм)
Но если по ВУСу поставят на пост в ОВБ заградотрядов восточного фронта то конечно придётся перейти на более народные и дешёвые напитки(по ящику водки на офицера и на рыбалке из автобуса не выходить!!!)
барабашов
 
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  #<1 ... 194195196197
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