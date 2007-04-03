RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Продуктові ринки і не
тільки у валютному контексті

Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 194195196197
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 13:30

Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

Джек есть ординарный(трёхлетний), а есть и 18ти летний, как в принципе и Уолкер, и Джеймсон, и прочие.
Последний дороже
Я предпочитаю крепким зерновым напиткам фруктовые, особенно легко идёт дорогой портвейн гривен по 1200 за литр(винтайм)
барабашов
 
Повідомлень: 4090
З нами з: 16.06.15
Подякував: 275 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 21:23

  Denik написав:Треба м'ясом в морозилку запасатися

Цікава порада :mrgreen:
Е\е вже зараз малувато - виключення понад графік, на завтра графік 9 год відсутнє. Навіть столиця на скромній пайці. Тут вже швидше виробництво хамонів освоювати.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6739
З нами з: 19.04.12
Подякував: 103 раз.
Подякували: 1046 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 21:25

  Ой+ написав:
  Denik написав:Треба м'ясом в морозилку запасатися

Цікава порада :mrgreen:
Е\е вже зараз малувато - виключення понад графік, на завтра графік 9 год відсутнє. Навіть столиця на скромній пайці. Тут вже швидше виробництво хамонів освоювати.

Я за хамон!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9884
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 08:31

  somilitark написав:У Вас до морозилки є генератор?)))

Я не таскаю із собою 2 роки і 3 місяці (з них 2 роки в зонах бойових дій) морозилку.
Denik
 
Повідомлень: 3159
З нами з: 23.02.09
Подякував: 649 раз.
Подякували: 1135 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 12:11

  Investor_K написав:
  Ой+ написав:
  Denik написав:Треба м'ясом в морозилку запасатися

Цікава порада :mrgreen:
Е\е вже зараз малувато - виключення понад графік, на завтра графік 9 год відсутнє. Навіть столиця на скромній пайці. Тут вже швидше виробництво хамонів освоювати.

Я за хамон!

Я за мозок.
Прораб
 
Повідомлень: 1017
З нами з: 02.03.19
Подякував: 593 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 13:42

  Прораб написав:
  Investor_K написав:
  Ой+ написав: м'ясом в морозилку запасатися

Тут вже швидше виробництво хамонів освоювати.
Я за хамон!
Я за мозок.
мозок не смачний
flysoulfly
 
Повідомлень: 4895
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1631 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 194195196197
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11459, 11460, 11461
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
114605 254424541
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 чер, 2024 16:02
somilitark

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.