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Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 тра, 2024 13:30
Джек есть ординарный(трёхлетний), а есть и 18ти летний, как в принципе и Уолкер, и Джеймсон, и прочие.
Последний дороже
Я предпочитаю крепким зерновым напиткам фруктовые, особенно легко идёт дорогой портвейн гривен по 1200 за литр(винтайм)
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Додано: Вів 04 чер, 2024 21:23
Denik написав:
Треба м'ясом в морозилку запасатися
Цікава порада
Е\е вже зараз малувато - виключення понад графік, на завтра графік 9 год відсутнє. Навіть столиця на скромній пайці. Тут вже швидше виробництво хамонів освоювати.
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Додано: Вів 04 чер, 2024 21:25
Ой+ написав: Denik написав:
Треба м'ясом в морозилку запасатися
Цікава порада
Е\е вже зараз малувато - виключення понад графік, на завтра графік 9 год відсутнє. Навіть столиця на скромній пайці. Тут вже швидше виробництво хамонів освоювати.
Я за хамон!
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Investor_K
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Додано: Сер 05 чер, 2024 08:31
somilitark написав:
У Вас до морозилки є генератор?)))
Я не таскаю із собою 2 роки і 3 місяці (з них 2 роки в зонах бойових дій) морозилку.
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Denik
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Додано: Сер 05 чер, 2024 12:11
Investor_K написав: Ой+ написав: Denik написав:
Треба м'ясом в морозилку запасатися
Цікава порада
Е\е вже зараз малувато - виключення понад графік, на завтра графік 9 год відсутнє. Навіть столиця на скромній пайці. Тут вже швидше виробництво хамонів освоювати.
Я за хамон!
Я за мозок.
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Прораб
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Додано: Сер 05 чер, 2024 13:42
Прораб написав: Investor_K написав: Ой+ написав:
м'ясом в морозилку запасатися
Тут вже швидше виробництво хамонів освоювати.
Я за хамон!
Я за мозок.
мозок не смачний
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