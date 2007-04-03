Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

ГеннадийUA написав:Вася просто не розуміє, що сам купує все з Китаю, сліпо віруючи, що то Корея, потім збирає (вся праця, це з'єднання роз'ємів), чому ці "лохи" навкруги не ведуться й не розкуповують його "прелесть", яка зовсім непотрібна річ в господарстві. Аж слюні від злоби виприскують, він же "національний виробник", а що там національного, й сам не знає. Він не потребує порад, як "будувати бізнес і маркетингову стратегію", але у нього нічого не виходить й винні всі навкруги, тільки не він.
Отче, прости їм, бо не відають, що чинять» (Лк. 23:34)
Василь-Рівне написав:ГеннадийUA Дуже дякую Вам і всім іншим диванним бізнесменам за поради як мені будувати бізнес і маркетингову стратегію, мене дуже тішать ті, які в своєму житті навіть будки собачої не побудували, але вчать інших як будувати бізнес і тупо та агресивно оцінюють якість моєї продукції якої в очі не бачили, іншими словом ніж тупорилість я це назвати не можу...
як офтоп вихідного дня.
теж приклад, як буде яке питання з обговорення майже миттєво переходить в особисту лайку... сумно. чому майже ніхто не намагається дискутувати культурно, без оцих провокуючих накидів?..
а з приводу вашої продукції. ми все одно живемо у бідній країні. кількість проданих БМВ каже лише про велике розшарування в суспільстві, а не про його заможність. вже наводив - АТБ дуже показовий приклад. чому вони зараз рітейл №1? - бо їх бізнес-модель найкраще відповідає поточній економічній ситуації.
тому якщо ви намагаєтесь продавати щось середне - то так, треба думати на що робити акцент при продажі. здається саме ви поправляли - головне не виробити, головне продати. треба лише закладати більше зусиль. й все одно ті, хто торгує дешевим, можуть мати більший успіх, докладаючи менше зусиль - така реальність на поточний момент. тому поради про маркетинг - вони не порожні, формат порад - можна змінити
й це до речі, в сегменті B2C. у В2В куплять імпортне, навіть не нове, але все одне більш якісне, ніж вітчизняне. тобто сегмент найбільш дешевого у B2B не такий вже великий.
Олигархи - НЕ шарятся по форумам И по промам, розеткам, эпицентрам (их сайтам) сравнивая, выискивая и читая отзывы прежде чем определиться со своим выбором и купить нужное, тем более, если с февраля 22-го накопилось грн. на счете...
Приклад із життя. Середньостатистичний невеличкий магазин АТБ, де скупляється значна частина пересічних. Кожного тижня купую собі сир, але там, на відміну від Новусів/Сільпо вибір не дуже великий. Є польський, якісний, вже нарізаний, у гарній упаковці, ну і смачний, що тут казати (напр., Кролевский), ціна до 80грн/150грам. І є український (Кама, наприклад) - якість трохи нижча і не нарізаний, але трохи дешевший (70 грн/150грам). Я завжди намагаюся брати український, підтримувати свого виробника. Але чомусь на польські сири дуже часто діє знижка і їх можна взяти за 65грн. Цифри приблизні, до копійок не пам'ятаю. От і виходить, що польські сири: 1) якісніші/смачніші; 2)в кращій упаковці/вже нарізані; 3) ще й дешевші... Ну і що я маю купити? А потім наші виробники будуть мене проклинати і обзивати тупим, але самі не можуть спланувати маркетинг, щоб виграти конкуренцію з імпортним товаром, який ще треба сюди довезти та і зарплати там більші (витрати)
The_Rebel написав:Приклад із життя. Середньостатистичний невеличкий магазин АТБ, де скупляється значна частина пересічних. Кожного тижня купую собі сир, але там, на відміну від Новусів/Сільпо вибір не дуже великий. Є польський, якісний, вже нарізаний, у гарній упаковці, ну і смачний, що тут казати (напр., Кролевский), ціна до 80грн/150грам. І є український (Кама, наприклад) - якість трохи нижча і не нарізаний, але трохи дешевший (70 грн/150грам). Я завжди намагаюся брати український, підтримувати свого виробника. Але чомусь на польські сири дуже часто діє знижка і їх можна взяти за 65грн. Цифри приблизні, до копійок не пам'ятаю. От і виходить, що польські сири: 1) якісніші/смачніші; 2)в кращій упаковці/вже нарізані; 3) ще й дешевші... Ну і що я маю купити? А потім наші виробники будуть мене проклинати і обзивати тупим, але самі не можуть спланувати маркетинг, щоб виграти конкуренцію з імпортним товаром, який ще треба сюди довезти та і зарплати там більші (витрати)
Тут есть очень тонкая грань между поддержкой отечественного производителя и поощрением жопорукого бракодела. Первое даёт развитие, а второе лишает надежды на это самое развитие. Эту грань ищет каждый для себя сам. Я готов немного переплатить для поддержки, но не готов жертвовать качеством. Сыры предпочитаю голландские.
The_Rebel написав:Приклад із життя. Середньостатистичний невеличкий магазин АТБ, де скупляється значна частина пересічних. Кожного тижня купую собі сир, але там, на відміну від Новусів/Сільпо вибір не дуже великий. Є польський, якісний, вже нарізаний, у гарній упаковці, ну і смачний, що тут казати (напр., Кролевский), ціна до 80грн/150грам. І є український (Кама, наприклад) - якість трохи нижча і не нарізаний, але трохи дешевший (70 грн/150грам). Я завжди намагаюся брати український, підтримувати свого виробника. Але чомусь на польські сири дуже часто діє знижка і їх можна взяти за 65грн. Цифри приблизні, до копійок не пам'ятаю. От і виходить, що польські сири: 1) якісніші/смачніші; 2)в кращій упаковці/вже нарізані; 3) ще й дешевші... Ну і що я маю купити? А потім наші виробники будуть мене проклинати і обзивати тупим, але самі не можуть спланувати маркетинг, щоб виграти конкуренцію з імпортним товаром, який ще треба сюди довезти та і зарплати там більші (витрати)
а оскільки ми на валютній гілці, то про ще каже, що більш якісний імпорт більш дешевий? це непряма ознака, що курс штучно утримується нижче, ніж він є дива не буде
Shaman написав:а оскільки ми на валютній гілці, то про ще каже, що більш якісний імпорт більш дешевий? це непряма ознака, що курс штучно утримується нижче, ніж він є дива не буде
Поскольку речь идёт о пищевых продуктах, это также может быть непрямым признаком того, что кто-то получает конкурентное преимущество за счёт дотаций.
дотації теж можливі. хоча у простих продуктах щось вони їм не дуже допомагають. у більш складних, типу молочних, можливо. але сири лише приклад, по іншим позиціям ситуація та сама.
я чому так часто кажу про це - емісія 2022 року ще до кінця не збалансована, вона досі тисне на курс через надлишкову ліквідність. й нікуди вона не прибирається звідси всі ці танці з бубном й 3міс депосерт, й доволі високі ставки на депосертифікати. нічого особистого, але фінанси працюють саме так.
Shaman написав:а оскільки ми на валютній гілці, то про ще каже, що більш якісний імпорт більш дешевий? це непряма ознака, що курс штучно утримується нижче, ніж він є дива не буде
Поскольку речь идёт о пищевых продуктах, это также может быть непрямым признаком того, что кто-то получает конкурентное преимущество за счёт дотаций.
Ще плюс податкові пільги, а також пальне зі зниженими ставками акцизного збору. Пільгові кредити і частенько просто гранти. До чого тут девальвація, коли мінімальна з.п. "там" під 10 євро за годину! а не 40 с копійками гривень((((