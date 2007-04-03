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Продуктові ринки і не
тільки у валютному контексті

Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 204205206207
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 22:11

але зараз й в мене "зображення" :oops: мені здається, що це від провайдера залежить. в минулому повідомленні картинку бачу, в цьому - ні.

й hostingkartinok.com не відкривається зараз...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 22:19

Shaman
Дивно ок додаю посилання з іншого хостінгу

Зображення
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в П'ят 13 гру, 2024 22:24, всього редагувалось 2 разів.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 22:23

  Shaman написав:але зараз й в мене "зображення" :oops: мені здається, що це від провайдера залежить. в минулому повідомленні картинку бачу, в цьому - ні.

й hostingkartinok.com не відкривається зараз...

Киевстар, небось? :wink: На нём уже 10 лет все знают, что hostingkartinok.com - это опаснейший вражеский ресурс. На остальных провайдерах не встречал, чтобы закрывали.

Впрочем, это не отрицает, что жена или сын могут и просветить, как смотреть ресурсы, к которым текущий провайдер прямой путь блокирует. В 2014м этот аспект компьютерной грамотности ради всяких Жадноклассников массово изучался просто взрывными темпами.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 14:53

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Ірина_
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  #<1 ... 204205206207
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