але зараз й в мене "зображення" мені здається, що це від провайдера залежить. в минулому повідомленні картинку бачу, в цьому - ні.
й hostingkartinok.com не відкривається зараз...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 гру, 2024 22:11
але зараз й в мене "зображення" мені здається, що це від провайдера залежить. в минулому повідомленні картинку бачу, в цьому - ні.
й hostingkartinok.com не відкривається зараз...
Додано: П'ят 13 гру, 2024 22:19
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в П'ят 13 гру, 2024 22:24, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 13 гру, 2024 22:23
Киевстар, небось? На нём уже 10 лет все знают, что hostingkartinok.com - это опаснейший вражеский ресурс. На остальных провайдерах не встречал, чтобы закрывали.
Впрочем, это не отрицает, что жена или сын могут и просветить, как смотреть ресурсы, к которым текущий провайдер прямой путь блокирует. В 2014м этот аспект компьютерной грамотности ради всяких Жадноклассников массово изучался просто взрывными темпами.
Додано: Пон 23 гру, 2024 14:53
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Скільки європейці витрачають на різдвяні та новорічні свята
Додано: Сер 25 гру, 2024 11:52
Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
Додано: Сер 25 гру, 2024 11:57
Успіх
А за 10км від ЛБЗ за безкоштовні сарделі навіть собаки питають , чи ДСТУ , чи ТУ? І воротять мордою.
Тепер ти знаєш що по чім..
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