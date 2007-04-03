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Продуктові ринки і не
тільки у валютному контексті

Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 204205206207
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 22:11

але зараз й в мене "зображення" :oops: мені здається, що це від провайдера залежить. в минулому повідомленні картинку бачу, в цьому - ні.

й hostingkartinok.com не відкривається зараз...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 22:19

Shaman
Дивно ок додаю посилання з іншого хостінгу

Зображення
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в П'ят 13 гру, 2024 22:24, всього редагувалось 2 разів.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 22:23

  Shaman написав:але зараз й в мене "зображення" :oops: мені здається, що це від провайдера залежить. в минулому повідомленні картинку бачу, в цьому - ні.

й hostingkartinok.com не відкривається зараз...

Киевстар, небось? :wink: На нём уже 10 лет все знают, что hostingkartinok.com - это опаснейший вражеский ресурс. На остальных провайдерах не встречал, чтобы закрывали.

Впрочем, это не отрицает, что жена или сын могут и просветить, как смотреть ресурсы, к которым текущий провайдер прямой путь блокирует. В 2014м этот аспект компьютерной грамотности ради всяких Жадноклассников массово изучался просто взрывными темпами.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 14:53

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Зображення

Скільки європейці витрачають на різдвяні та новорічні свята
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 16:58

Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 11:52

Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

https://youtube.com/shorts/vhYEOVSwNG8? ... 9K1lUHm2EB
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 11:57

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А за 10км від ЛБЗ за безкоштовні сарделі навіть собаки питають , чи ДСТУ , чи ТУ? І воротять мордою.
Тепер ти знаєш що по чім..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 12:05

Hotab
Знаю!
Свобода - дорожча!
Свобода - понад усе!© ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 18:26

  Успіх написав:Hotab
Знаю!
Свобода - дорожча!
Свобода - понад усе!© ;)

але інколи за свободу треба боротися 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:40

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

В Україні найближчим часом очікується стабілізація цін на продукти — експерт
Ірина_
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  #<1 ... 204205206207
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