І то я просто сьогодні ще в атб не заходив
На днях зайдеш. Ти ж там доба/через 2 в камери дивишся?
На валютній гілці серед тижня в робочий день обговорюємо як долярчик економить купуючи пійло, яке нормальні люди взагалі не пʼють. Потужно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 кві, 2025 18:20
Успіх
На днях зайдеш. Ти ж там доба/через 2 в камери дивишся?
На валютній гілці серед тижня в робочий день обговорюємо як долярчик економить купуючи пійло, яке нормальні люди взагалі не пʼють. Потужно.
Додано: Сер 16 кві, 2025 19:09
Не знаю, дуже давно не був. Будеш там охоронцем працювати, розкажеш.
А поки повідомляй нам про всі акції в АТБ, бо ти будеш першим дізнаватись.
Тут он твій колега:
Надто тонко. Він не зрозумів.
Додано: Сер 16 кві, 2025 23:48
Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
Коли Творець світу роздавав розум - хотаб зайняв чергу за майонезом 😁
Додано: Чет 17 кві, 2025 00:02
Долярчик на камерах бачив, від нього нічого не приховаєш.
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