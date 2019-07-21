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Мінфін провів найбільше з
початку року розміщення...

Мінфін провів найбільше з початку року розміщення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:52

Мінфін провів найбільше з початку року розміщення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна.

Дивися повний текст Мінфін провів найбільше з початку року розміщення гривневих ОВДП.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:52

Не пойму какую игру они затеяли? Размещают ОВГЗ под 17% в гривне (поправьте если ошибся) и это на фоне укрепляющегося курса дол.США на 12% с 28 зимой до 25 летом. Убивается сейчас наш экспорт - наши товары дорожают. Мы что снова сыграем в 2008 год? Тогда с 5.05 сходили на 4,60, а потом прыгнули под 10 грн. Чем дальше оттягивают рогатку укрепления курса, тем сильнее она выстрелит где-то к 35 грн, ведь кроме как резкой девальвацией эти займы не покрыть!
agcsc
 
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