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Мінфін провів найбільше з
початку року розміщення...

Мінфін провів найбільше з початку року розміщення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:52

Мінфін провів найбільше з початку року розміщення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна.

Дивися повний текст Мінфін провів найбільше з початку року розміщення гривневих ОВДП.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:52

Не пойму какую игру они затеяли? Размещают ОВГЗ под 17% в гривне (поправьте если ошибся) и это на фоне укрепляющегося курса дол.США на 12% с 28 зимой до 25 летом. Убивается сейчас наш экспорт - наши товары дорожают. Мы что снова сыграем в 2008 год? Тогда с 5.05 сходили на 4,60, а потом прыгнули под 10 грн. Чем дальше оттягивают рогатку укрепления курса, тем сильнее она выстрелит где-то к 35 грн, ведь кроме как резкой девальвацией эти займы не покрыть!
agcsc
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 10:31

  agcsc написав:Не пойму какую игру они затеяли? Размещают ОВГЗ под 17% в гривне (поправьте если ошибся) и это на фоне укрепляющегося курса дол.США на 12% с 28 зимой до 25 летом. Убивается сейчас наш экспорт - наши товары дорожают. Мы что снова сыграем в 2008 год? Тогда с 5.05 сходили на 4,60, а потом прыгнули под 10 грн. Чем дальше оттягивают рогатку укрепления курса, тем сильнее она выстрелит где-то к 35 грн, ведь кроме как резкой девальвацией эти займы не покрыть!

В данном случае
Результати проведеннярозміщень облігацій внутрішньої державної позики30 липня 2019 року
Термін обігу (дн.)840
Дата погашення 17.11.2021
Середньозважений рівень дохідності (%)16,42%
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій 5 395 494 636,52
Термін обігу (дн.)2 037
Дата погашення 26.02.2025
Середньозважений рівень дохідності (%)15,45%
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій 10 898 411 506,62
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 30 липня 2019 року, до державного бюджету залучено17 209 260 353,04 грн
https://www.minfin.gov.ua/news/borg/rez ... auktsioniv
Все верно, но выхода нет в 19-ом нужно выплатить совокупно проценты+тело кредита на 465 млрд. гривен. Приходится занимать под проценты, которые за 5 лет (с учетом процент на процент) почти удвоят сумму займа. Игра с нулевой суммой - выигрывает инвестор, проигрывает государство.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:47

Для того, чтобы понимать какая игра, надо знать кто стоит за покупателями облигаций. Если перешли на средней длины бумаги, то похоже, что договоренности подтвердили.
astatempo
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