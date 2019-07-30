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Мінфін провів найбільше з
початку року розміщення...

Мінфін провів найбільше з початку року розміщення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:52

Мінфін провів найбільше з початку року розміщення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна.

Дивися повний текст Мінфін провів найбільше з початку року розміщення гривневих ОВДП.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:52

Не пойму какую игру они затеяли? Размещают ОВГЗ под 17% в гривне (поправьте если ошибся) и это на фоне укрепляющегося курса дол.США на 12% с 28 зимой до 25 летом. Убивается сейчас наш экспорт - наши товары дорожают. Мы что снова сыграем в 2008 год? Тогда с 5.05 сходили на 4,60, а потом прыгнули под 10 грн. Чем дальше оттягивают рогатку укрепления курса, тем сильнее она выстрелит где-то к 35 грн, ведь кроме как резкой девальвацией эти займы не покрыть!
agcsc
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 10:31

  agcsc написав:Не пойму какую игру они затеяли? Размещают ОВГЗ под 17% в гривне (поправьте если ошибся) и это на фоне укрепляющегося курса дол.США на 12% с 28 зимой до 25 летом. Убивается сейчас наш экспорт - наши товары дорожают. Мы что снова сыграем в 2008 год? Тогда с 5.05 сходили на 4,60, а потом прыгнули под 10 грн. Чем дальше оттягивают рогатку укрепления курса, тем сильнее она выстрелит где-то к 35 грн, ведь кроме как резкой девальвацией эти займы не покрыть!

В данном случае
Результати проведеннярозміщень облігацій внутрішньої державної позики30 липня 2019 року
Термін обігу (дн.)840
Дата погашення 17.11.2021
Середньозважений рівень дохідності (%)16,42%
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій 5 395 494 636,52
Термін обігу (дн.)2 037
Дата погашення 26.02.2025
Середньозважений рівень дохідності (%)15,45%
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій 10 898 411 506,62
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 30 липня 2019 року, до державного бюджету залучено17 209 260 353,04 грн
https://www.minfin.gov.ua/news/borg/rez ... auktsioniv
Все верно, но выхода нет в 19-ом нужно выплатить совокупно проценты+тело кредита на 465 млрд. гривен. Приходится занимать под проценты, которые за 5 лет (с учетом процент на процент) почти удвоят сумму займа. Игра с нулевой суммой - выигрывает инвестор, проигрывает государство.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:47

Для того, чтобы понимать какая игра, надо знать кто стоит за покупателями облигаций. Если перешли на средней длины бумаги, то похоже, что договоренности подтвердили.
astatempo
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:21

  agcsc написав:Не пойму какую игру они затеяли? Размещают ОВГЗ под 17% в гривне (поправьте если ошибся) и это на фоне укрепляющегося курса дол.США на 12% с 28 зимой до 25 летом. Убивается сейчас наш экспорт - наши товары дорожают. Мы что снова сыграем в 2008 год? Тогда с 5.05 сходили на 4,60, а потом прыгнули под 10 грн. Чем дальше оттягивают рогатку укрепления курса, тем сильнее она выстрелит где-то к 35 грн, ведь кроме как резкой девальвацией эти займы не покрыть!


В 2008 прыгнули на 10 потому что случился мировой крысис , а не потому что сходили на 4,60.
А экспорт не убивается -- нашим олигархам дается сигнал, что снижать цену за счет девальвации, т.е. реальных доходов работников не получится. Теперь им для снижения стоимости продукции, возможно, придется потратить часть наворованного при порохе на модернизацию оборудования
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titanik
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:30

  agcsc написав:Не пойму какую игру они затеяли? Размещают ОВГЗ под 17% в гривне (поправьте если ошибся) и это на фоне укрепляющегося курса дол.США на 12% с 28 зимой до 25 летом. Убивается сейчас наш экспорт - наши товары дорожают. Мы что снова сыграем в 2008 год? Тогда с 5.05 сходили на 4,60, а потом прыгнули под 10 грн. Чем дальше оттягивают рогатку укрепления курса, тем сильнее она выстрелит где-то к 35 грн, ведь кроме как резкой девальвацией эти займы не покрыть!

Спекули свои 20% в долларе на пересичных сделают а что потом это проблема папуасов
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:02

agcsc, да нормальную игру - сейчас размещают при курсе 26-25, к сентябрю-октябрю поднимут курс немного до 27-28 (там вроде уже начинаются первые выплаты по ОВГЗ), а лет через пять курс будет 32-33. И все будут довольны, - доходность в валюте таких ОВГЗ получится на уровне 5%
himikjus
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:32

Я думаю, что это наши хлопцы таким путем отстирывают выведенные в офшоры деньги и наживаются на нехилом проценте. Заодно можно и об иностранных инвестициях лапши навешать.
heckfy2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:56

  himikjus написав:agcsc, да нормальную игру - сейчас размещают при курсе 26-25, к сентябрю-октябрю поднимут курс немного до 27-28 (там вроде уже начинаются первые выплаты по ОВГЗ), а лет через пять курс будет 32-33. И все будут довольны, - доходность в валюте таких ОВГЗ получится на уровне 5%

Плохо считаете. Представьте, что курс через 5 лет будет действительно 33, т.е. будет равномерно расти на 1,5 гривны в год. А доходность размещения уменьшится через 5 лет до 13% годовых (на 0,5 процента в год)
Тогда, если предположить, что некий инвестор вложил в гривневые облигации 10 млн. долларов вчера, продав их по 25,5, цифры будут следующие:
Каждый год он будет получать твердые проценты -15,5% на от суммы 255 млн. гривен. Это 39,5 млн. Чтобы выплатить их за первый год, государство разместит новых обязательств через год на 39,5 млн. под 15% годовых, через 2 года оно должно погасить уже 45,4 (39,5 х 1,15) млн., для чего разместит обязательств на 45,4 млн. под 14,5%., через 3 года оно должно погасить 52,1 (45,4х1,14) млн., через 4 года на 59,1 (52,1х1,13,5) млн. , а после истечения 5 лет эмитировать новых облигаций на 255 млн. (возврат тела долга) и 59,1 млн. (проценты за последний год) под 13% годовых. Через 5 лет госдолг из 255-ти превратится в 255+59=314 млн., т.е. вырастит на 23% по которым нужно будет платить 13% годовых (40,8 млн. ежегодно)
Инвестор получит в итоге: 39,5/27=1,46+39,5/28,5=1,38+39,5/30=1,315+39,5/31,5=1,25+39,5/33=1,2 итого 6,6 млн. долларов процентов и 255/33=7,73 млн. основного долга. Итого 14,3 млн. Если бы он получал по 5% годовых в валюте, то это было бы всего 12,5 млн. А так получается по 8,6%
Государство НЕ ПОЛУЧИТ НИЧЕГО - все деньги уйдут на обслуживание госдолга.
разумеется, цифры весьма условны, но показательны
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:17

Волгарь, да, согласен, но у нас не бывает ровно по 1,5 грн в год) В любом случае процент доходности в валюте всё равно не 17, а значительно ниже. В этом и фишка гривневых ОВГЗ.
himikjus
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