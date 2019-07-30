Мінфін провів найбільше з початку року розміщення...

Додано: Сер 31 лип, 2019 15:56

himikjus написав: agcsc, да нормальную игру - сейчас размещают при курсе 26-25, к сентябрю-октябрю поднимут курс немного до 27-28 (там вроде уже начинаются первые выплаты по ОВГЗ), а лет через пять курс будет 32-33. И все будут довольны, - доходность в валюте таких ОВГЗ получится на уровне 5% agcsc, да нормальную игру - сейчас размещают при курсе 26-25, к сентябрю-октябрю поднимут курс немного до 27-28 (там вроде уже начинаются первые выплаты по ОВГЗ), а лет через пять курс будет 32-33. И все будут довольны, - доходность в валюте таких ОВГЗ получится на уровне 5%

Плохо считаете. Представьте, что курс через 5 лет будет действительно 33, т.е. будет равномерно расти на 1,5 гривны в год. А доходность размещения уменьшится через 5 лет до 13% годовых (на 0,5 процента в год)Тогда, если предположить, что некий инвестор вложил в гривневые облигации 10 млн. долларов вчера, продав их по 25,5, цифры будут следующие:Каждый год он будет получать твердые проценты -15,5% на от суммы 255 млн. гривен. Это 39,5 млн. Чтобы выплатить их за первый год, государство разместит новых обязательств через год на 39,5 млн. под 15% годовых, через 2 года оно должно погасить уже 45,4 (39,5 х 1,15) млн., для чего разместит обязательств на 45,4 млн. под 14,5%., через 3 года оно должно погасить 52,1 (45,4х1,14) млн., через 4 года на 59,1 (52,1х1,13,5) млн. , а после истечения 5 лет эмитировать новых облигаций на 255 млн. (возврат тела долга) и 59,1 млн. (проценты за последний год) под 13% годовых. Через 5 лет госдолг из 255-ти превратится в 255+59=314 млн., т.е. вырастит на 23% по которым нужно будет платить 13% годовых (40,8 млн. ежегодно)Инвестор получит в итоге: 39,5/27=1,46+39,5/28,5=1,38+39,5/30=1,315+39,5/31,5=1,25+39,5/33=1,2 итого 6,6 млн. долларов процентов и 255/33=7,73 млн. основного долга. Итого 14,3 млн. Если бы он получал по 5% годовых в валюте, то это было бы всего 12,5 млн. А так получается по 8,6%Государство НЕ ПОЛУЧИТ НИЧЕГО - все деньги уйдут на обслуживание госдолга.разумеется, цифры весьма условны, но показательны