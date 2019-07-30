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Мінфін провів найбільше з початку року розміщення...
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Додано: Сер 31 лип, 2019 16:26
himikjus написав:
Волгарь, да, согласен, но у нас не бывает ровно по 1,5 грн в год) В любом случае процент доходности в валюте всё равно не 17, а значительно ниже. В этом и фишка гривневых ОВГЗ.
Опять же, как считать. Ведь есть размещения и на 13 недель и на 26.
Если кто-то продал те же 10 млн. долларов в январе и купил облигаций на 280 млн. под 19% годовых (была такая доходность), то в июле он получит 280 млн. + 280*0,095 = 26,5 млн, итого 306,5 млн., на которые может купить 306,5/25,5=12 млн. долларов. Это означаете доход в 2 млн. за полгода или 40% годовых в валюте!!!
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Волгарь
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Додано: Сер 31 лип, 2019 16:38
Волгарь, Вы описываете частный случай, который в нашей стране присутствует, да и во многих других странах я думаю тоже. Но расчёт делается на общее количество в котором "частный случай" затеряется.
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himikjus
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