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Мінфін провів найбільше з
початку року розміщення...

Мінфін провів найбільше з початку року розміщення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:26

  himikjus написав:Волгарь, да, согласен, но у нас не бывает ровно по 1,5 грн в год) В любом случае процент доходности в валюте всё равно не 17, а значительно ниже. В этом и фишка гривневых ОВГЗ.

Опять же, как считать. Ведь есть размещения и на 13 недель и на 26.
Если кто-то продал те же 10 млн. долларов в январе и купил облигаций на 280 млн. под 19% годовых (была такая доходность), то в июле он получит 280 млн. + 280*0,095 = 26,5 млн, итого 306,5 млн., на которые может купить 306,5/25,5=12 млн. долларов. Это означаете доход в 2 млн. за полгода или 40% годовых в валюте!!!
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:38

Волгарь, Вы описываете частный случай, который в нашей стране присутствует, да и во многих других странах я думаю тоже. Но расчёт делается на общее количество в котором "частный случай" затеряется.
himikjus
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 21:25

хрен бы с ними ,фантазиями о выплатах по "Аблигациям",но долляр просел на 10%,а че подешевело в пропорции из импортных и отеч.товаров и услуг.
mikhpatalakha
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:38

  himikjus написав:Волгарь, Вы описываете частный случай, который в нашей стране присутствует, да и во многих других странах я думаю тоже. Но расчёт делается на общее количество в котором "частный случай" затеряется.

Отнюдь нет, НЕ ЧАСТНЫЙ. Если Вы пройдете по приведенной мной ссылке, то выпуск облигаций со сроком обращения до 1 года и доходностью в 17-19% годовых по объему точно превышает пару миллиардов долларов в эквиваленте, Соответсвенно и долларовая доходность по ним будет от 35 до 25% годовых.
И что-то мне подсказывает, что инсайд (если Вы знаете, что это такое) в этих выпусках и размещениях сыграл далеко не последнюю роль, принеся его обладателям сказочные по меркам обычных финансовых операций доходы.
Волгарь
 
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