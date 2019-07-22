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Стало відомо, хто очолив
газопостачальну компанію...

Стало відомо, хто очолив газопостачальну компанію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 10:10

Стало відомо, хто очолив газопостачальну компанію...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі НАК "Нафтогаз".

Дивися повний текст Стало відомо, хто очолив газопостачальну компанію \"Нафтогаз України\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 10:10

А не родственник он всем известного Рабиновича ???
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