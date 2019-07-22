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Стало відомо, хто очолив газопостачальну компанію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 10:10
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі НАК "Нафтогаз".
Дивися повний текст Стало відомо, хто очолив газопостачальну компанію \"Нафтогаз України\"
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Додано: Сер 31 лип, 2019 10:10
А не родственник он всем известного Рабиновича ???
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agcsc
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