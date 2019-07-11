Компанія готується представити прототип батареї для електромобілів, які можна зарядити буквально за 5 хвилин.
Дивися повний текст Ізраїльський стартап зарядить електромобіль за 5 хвилин.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 10:19
Ізраїльський стартап зарядить електромобіль за 5 хвилин
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Дивися повний текст Ізраїльський стартап зарядить електромобіль за 5 хвилин.
Додано: Сер 31 лип, 2019 10:19
На Украине необходимо наладить производство мощных батарей, разработки еще на ЗАЗ были. Лития запасы большие
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