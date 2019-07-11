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Ізраїльський стартап зарядить
електромобіль за 5 хвилин

Ізраїльський стартап зарядить електромобіль за 5 хвилин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 10:19

Ізраїльський стартап зарядить електромобіль за 5 хвилин

Пропонуємо до обговорення:
Компанія готується представити прототип батареї для електромобілів, які можна зарядити буквально за 5 хвилин.

Дивися повний текст Ізраїльський стартап зарядить електромобіль за 5 хвилин.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 10:19

На Украине необходимо наладить производство мощных батарей, разработки еще на ЗАЗ были. Лития запасы большие
bklochok
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