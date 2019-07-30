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Xiaomi випустила найшвидший смартфон року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 лип, 2019 10:30
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Xiaomi представила новий ігровий смартфон Black Shark 2 Pro. Це перший смартфон компанії на представленому зовсім недавно процесорі Qualcomm Snapdragon 855 Plus.
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