Компанія Xiaomi представила новий ігровий смартфон Black Shark 2 Pro. Це перший смартфон компанії на представленому зовсім недавно процесорі Qualcomm Snapdragon 855 Plus.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 10:30
Xiaomi випустила найшвидший смартфон року
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Дивися повний текст Xiaomi випустила найшвидший смартфон року.
Додано: Сер 31 лип, 2019 10:55
Re: Xiaomi випустила найшвидший смартфон року
Need for Speed
тот же проц
а тя чё забанили в поисковиках?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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