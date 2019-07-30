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Xiaomi випустила
найшвидший смартфон року

Xiaomi випустила найшвидший смартфон року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 10:30

Xiaomi випустила найшвидший смартфон року

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Xiaomi представила новий ігровий смартфон Black Shark 2 Pro. Це перший смартфон компанії на представленому зовсім недавно процесорі Qualcomm Snapdragon 855 Plus.

Дивися повний текст Xiaomi випустила найшвидший смартфон року.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 10:30

Ціна?
vive-68
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 10:46

Цена и наличие NFS???
vadik_voevoda
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 10:55

Re: Xiaomi випустила найшвидший смартфон року

  vadik_voevoda написав:NFS
Need for Speed :D

  vive-68 написав:Ціна?

тот же проц https://hotline.ua/mobile-mobilnye-tele ... n4QAvD_BwE
а тя чё забанили в поисковиках?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 17:34

  vive-68 написав:Ціна?

30 тыс гривен
djvovan29
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 04:10

30килогривень - это вы уж как то загнули, это ж не самвсунь :roll:
А в Китае вот такие цены заявили:
Xiaomi открыла предзаказ на устройство: за версию 12/128 ГБ просят около $435 (примерно 11 тыс грн), за комплектацию 12/256 ГБ - около $508 (12,8 тыс грн).

На али продают с наценкой, примерно за 660 долларов за комплектацию 12/256 ГБ. Вот например https://ru.aliexpress.com/item/40000528 ... b201603_55
Ну а в Украине обычно где то +20% к ценам али накидывают 8)
Но это никак не 1200 долларов выше озвученные
EKO
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