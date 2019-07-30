Компанія Xiaomi представила новий ігровий смартфон Black Shark 2 Pro. Це перший смартфон компанії на представленому зовсім недавно процесорі Qualcomm Snapdragon 855 Plus.
Дивися повний текст Xiaomi випустила найшвидший смартфон року.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 10:30
Xiaomi випустила найшвидший смартфон року
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Дивися повний текст Xiaomi випустила найшвидший смартфон року.
Додано: Сер 31 лип, 2019 10:55
Re: Xiaomi випустила найшвидший смартфон року
Need for Speed
тот же проц
а тя чё забанили в поисковиках?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 01 сер, 2019 04:10
30килогривень - это вы уж как то загнули, это ж не самвсунь
А в Китае вот такие цены заявили:
Xiaomi открыла предзаказ на устройство: за версию 12/128 ГБ просят около $435 (примерно 11 тыс грн), за комплектацию 12/256 ГБ - около $508 (12,8 тыс грн).
На али продают с наценкой, примерно за 660 долларов за комплектацию 12/256 ГБ. Вот например
Ну а в Украине обычно где то +20% к ценам али накидывают
Но это никак не 1200 долларов выше озвученные
Додано: Чет 01 сер, 2019 07:09
EKO Совершенно верно! Никто в здравом разуме не купит китайский ноунэйм за 30000 гривен, когда можно за 27000 купить iPhone XS Max и с удовольствием пользоваться лучшим смартфоном в мире. Ксяоми, Хиуиявеи и прочий металлолом должен продаваться исключительно для нищих и за копейки. Это не бренд, да и работает хреновенько. Вот когда качество девайсов дотянут, тогда и можно будет цену задирать. А пока ситуация выглядит примерно как Запорожец выпустит лимузин и выставит за него цену выше чем на лимузины Мерседес, вот чисто просто так, от фонаря, просто потому что то же лимузин и то же ездит.
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