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Офіс Президента планує велику приватизацію: перші на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 лип, 2019 10:55
Пропонуємо до обговорення:
Згідно з планом приватизації чотирьох державних банків України, всі вони мають бути проданими до 2022 року.
Дивися повний текст Офіс Президента планує велику приватизацію: перші на черзі - банки
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Додано: Сер 31 лип, 2019 10:55
начнет с привата и продаст его коломойскому за 100$
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tedswing45
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