Згідно з планом приватизації чотирьох державних банків України, всі вони мають бути проданими до 2022 року.
Дивися повний текст Офіс Президента планує велику приватизацію: перші на черзі - банки.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 10:55
Офіс Президента планує велику приватизацію: перші на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Офіс Президента планує велику приватизацію: перші на черзі - банки.
Додано: Сер 31 лип, 2019 12:25
R2
Якщо в капітал цих банків увійдуть відомі світові фінансові установи, то тоді є резон.А якщо через підставні офшорні контори за безцінь ці банки скуплять чергові Ахметови,Коломойські, Порошенки, Тігіпки та інші українські "покращувачі",то знову буде "маємо, те що маємо (тобто буде задниця).
Додано: Сер 31 лип, 2019 12:41
у приват в капітал залито 150 млрд. державних коштів. якщо його продадуть, ці кошти автоматично вертаються в бюджет. якому інвестору потрібен банк з такою дірою?
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