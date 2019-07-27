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Офіс Президента планує велику
приватизацію: перші на...

Офіс Президента планує велику приватизацію: перші на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 10:55

Офіс Президента планує велику приватизацію: перші на...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з планом приватизації чотирьох державних банків України, всі вони мають бути проданими до 2022 року.

Дивися повний текст Офіс Президента планує велику приватизацію: перші на черзі - банки.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 10:55

начнет с привата и продаст его коломойскому за 100$
tedswing45
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:25

R2
Якщо в капітал цих банків увійдуть відомі світові фінансові установи, то тоді є резон.А якщо через підставні офшорні контори за безцінь ці банки скуплять чергові Ахметови,Коломойські, Порошенки, Тігіпки та інші українські "покращувачі",то знову буде "маємо, те що маємо (тобто буде задниця).
qazzax
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:41

у приват в капітал залито 150 млрд. державних коштів. якщо його продадуть, ці кошти автоматично вертаються в бюджет. якому інвестору потрібен банк з такою дірою?
olexiy_ogryzko
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