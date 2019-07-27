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Офіс Президента планує велику
приватизацію: перші на...

Офіс Президента планує велику приватизацію: перші на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 21:51

  himikjus написав: Вопрос - как у Приватбанка с неработающими кредитами получается прибыль?


В том числе проценты от ОВГЗ дают доходы.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:09

Независимость НБУ? Что он имел в виду? )))
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:13

походу у нас разделение власти опять начинается. офис президента все решает в стране во главе с Богданом.
azon
 
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