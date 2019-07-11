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"Мотор Січ" заявила про чистий збиток в 425,7 млн грн за...
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Додано: Сер 31 лип, 2019 11:10
Пропонуємо до обговорення:
Чистий збиток "Мотор Січ" за МСФЗ за січень-липень 2019 року склав 425,75 млн грн.
Дивися повний текст \"Мотор Січ\" заявила про чистий збиток в 425,7 млн грн за півроку
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Додано: Сер 31 лип, 2019 11:10
Ось так і приходить пухнастий звіруга ...
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