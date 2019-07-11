RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Мотор Січ" заявила про чистий
збиток в 425,7 млн грн за...

"Мотор Січ" заявила про чистий збиток в 425,7 млн грн за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:10

"Мотор Січ" заявила про чистий збиток в 425,7 млн грн за...

Пропонуємо до обговорення:
Чистий збиток "Мотор Січ" за МСФЗ за січень-липень 2019 року склав 425,75 млн грн.

Дивися повний текст \"Мотор Січ\" заявила про чистий збиток в 425,7 млн грн за півроку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90073
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:10

Ось так і приходить пухнастий звіруга ...
vladimir_id
Аватар користувача
 
Повідомлень: 349
З нами з: 27.09.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Меркель заявила про вихід із політики
R2 » П'ят 19 лип, 2019 18:38
3 240
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 лип, 2019 14:40
warlamp
Заводи Коломойського працюють у збиток через новий...
R2 » Сер 17 лип, 2019 18:27
8 323
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 14:22
anton_gms
Чистий відтік капіталу з Росії збільшився в 2,5 рази
R2 » Чет 11 лип, 2019 21:07
2 92
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лип, 2019 11:29
Волгарь

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14216)
31.07.2019 12:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.