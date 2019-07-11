Чистий збиток "Мотор Січ" за МСФЗ за січень-липень 2019 року склав 425,75 млн грн.
Дивися повний текст \"Мотор Січ\" заявила про чистий збиток в 425,7 млн грн за півроку.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 11:10
"Мотор Січ" заявила про чистий збиток в 425,7 млн грн за...
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Дивися повний текст \"Мотор Січ\" заявила про чистий збиток в 425,7 млн грн за півроку.
Додано: Сер 31 лип, 2019 14:33
https://news.finance.ua/ua/news/-/45352 ... za-pivroku
Интересная динамика - выручка 17-го года 14,9 млрд, 18-го 12,2 (т.е. от 3,7 до 3 млрд. в квартал), 2-ой квартал 19-го - менее 2 млрд. Отсюда, видимо, и убытки - 13 копеек на гривню продаж. Беда в том, что Сич - едва ли не единственное предприятие авиапрома, продолжающее реально работать.
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