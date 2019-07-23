У період з 16 по 30 липня з невідомих причин авіакомпанія Wizz Air скасувала 50 рейсів із Києва.
Дивися повний текст Wizz Air в липні скасував 50 вильотів із Києва.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 12:02
Wizz Air в липні скасував 50 вильотів із Києва
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Дивися повний текст Wizz Air в липні скасував 50 вильотів із Києва.
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